radioMitschnitt Highlights vom Bardentreffen 2019 Teil I

Das 44. Bardentreffen in Nürnberg steht ganz im Zeichen des Akkordeons und all seiner Formen und (Klang-)Farben. Am letzten Tag des Festivals melden wir uns am 28. Juli LIVE aus Nürnberg – unter anderem mit Konzerten vom Hauptmarkt und aus der Katharinenruine.