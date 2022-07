Bayerische Landesausstellung 2022 Typisch Franken?

Was ist überhaupt ”das Fränkische"? Die Frage bewegt Linguisten und Gemüter in Ober-, Mittel- und Unterfranken. Denn was umgangssprachlich als "Fränkisch" bezeichnet wird, meint nur die ostfränkischen Dialekte - also alles, was im Norden Bayerns ”gefrängglt" wird. Doch das ist zu kurz gegriffen, wettern viele. [mehr - Bayern 2 | zum Audio: Allmächd! - Geschichte des fränkischen Dialekts ]