Würzburg goes Africa – 1989 bis 2018

Vom 31. Mai bis 3. Juni findet in Würzburg das 30. Internationale Africa Festival statt. Es ist die größte Veranstaltungsreihe für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Musiker, Sänger und Künstler aus zahlreichen Ländern Afrikas und der Karibik kommen dafür an den Main.

Heuer feiert das Africa Festival seine 30. Auflage. Organisator Stefan Oschmann zufolge werden bei der Eröffnungsfeier am 31. Mai zahlreiche Ehrengäste anwesend sein. So wird unter anderem der Botschafter Südafrikas nach Würzburg kommen. Ein besonderes Highlight wird der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Domstadt sein. Steinmeier eröffnet bereits zum zweiten Mal das Africa Festival. Das letzte Mal war er vor zehn Jahren – zur 20. Ausgabe – in Würzburg, damals noch als Außenminister. BR24 überträgt die Eröffnung ab 17.00 Uhr im Livestream auf dieser Seite und auch live im Facebookauftritt von BRFranken.

Weltstars am Main

Angelique Kidjo

Zum Jubiläumsfestival haben die Organisatoren weltbekannte Stars, langjährige Wegbegleiter und Publikumslieblinge nach Würzburg eingeladen. Anlässlich der 30. Auflage des Großevents treten 19 Music-Acts auf den Festivalbühnen auf, unter anderem Angelique Kidjo und Alpha Blondy. Darüber hinaus werden Fatoumata Diawara aus Mali, Lokua Kanza aus dem Kongo und Manu Dibango aus Kamerun in Würzburg auftreten. Acht Künstler beziehungsweise Bands geben Konzerte im großen Zirkuszelt. Ihre Konzerte werden per Livestream übertragen und sind im Anschluss abrufbar.

Acht Konzerte im Livestream Während des 30. Africa Festivals wird es acht hochkarätige Konzerte geben. Arte und der Bayerische Rundfunk übertragen sie per Livestream aus dem Veranstaltungszelt.

Freuen Sie sich auf die Auftritte von Fatoumata Diawara, Manu Dibango, Lokua Kanza, Angelique Kidjo, Habib Koité & Bamada, Hot Water, Sona Jobareth und Alpha Blondy!

Basar, Kinofilme und Kinderprogramm

Der Basar des Africa Festivals

Zum umfangreichen Begleitprogramm gehören ein afrikanischer Basar mit Handwerkermarkt, Foto-Ausstellungen, Trommelworkshops, ein Kino-Zelt, zwei DJ-Zelte mit kubanischer beziehungsweise jamaikanischer Musik sowie mehrere Modenschauen. Viele Besucher kommen, weil sie sich auf exotische Gerüche und außergewöhnliche Gerichte freuen. Andere entdecken die afrikanische Küche für sich und sind begeistert. Äthiopier etwa rösten in einer traditionellen Zeremonie rohe Kaffeebohnen und brühen daraus frischen Kaffee auf. Das Wissenschaftszelt der Uni Würzburg beschäftigt sich mit afrikanischen Kulturen. Während des Festivals wird ein eigenes Kinderprogramm angeboten. Zur Unterhaltung der Kinder sind der senegalesische Geschichtenerzähler Ibrahima Ndiaye sowie die ghanaische Akrobatikgruppe "Adesa" nach Würzburg gekommen.

Der Eintritt aufs Gelände kostet 8 Euro am Tag. Familien-Karten gibt es für 25 Euro. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Besuch umsonst.

Stefan Oschman, Leiter des Würzburger "Africa Festivals" "Wir bekommen in jedem Jahr 600 Bewerbungen. Es stellt sich jedes Jahr die Frage: Wen nehmen wir und wen nehmen wir nicht – was präsentieren wir und was präsentieren wir nicht?" Festivalleiter Stefan Oschmann

Großveranstaltung ist Publikumsmagnet

Das Africa Festival besteht seit 1989 und ist den Veranstaltern zufolge das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Über 6.750 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik sind bisher in Würzburg aufgetreten und haben mehr als 2.320.000 Besuchern den kulturellen Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt. Inzwischen kommen jedes Jahr an die 100.000 zahlende Besucher auf die Würzburger Main-Wiesen. Bei jedem Festival sind etwa 200 Sänger und Musiker anwesend. Das Festival kostet jährlich 1,2 Millionen Euro. Mittlerweile gibt es zahlreiche Nachahmer-Veranstaltungen.