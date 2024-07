Oberschwarzach in Unterfranken Erste Camping-Gemeinde Deutschlands

Camping-Urlaub im Grünen - davon träumen viele. Nur, sein Lager einfach in der Natur aufzuschlagen, ist hierzulande verboten. Wer es trotzdem wildromantisch mag, für den startet Oberschwarzach am Rand des Steigerwalds ein reizvolles Projekt: Dort kann man sein Wohnmobil an ausgewiesenen Plätzen rund um die Gemeinde, auf Wiesen oder zwischen Weinbergen abstellen. Echte Campingromantik!