Recht: Führerscheinumtausch: Das sind die Fristen

Nach der sogenannten "Dritten EU-Führerscheinrichtlinie" müssen bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umgetauscht werden. Dadurch sollen Führerscheine, die in der EU noch im Umlauf sind, einheitlich und fälschungssicher werden. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Wer muss seinen alten Führerschein umtauschen?

Bis wann muss der Führerschein umgetauscht sein?

In Deutschland regelt ein zeitlicher Stufenplan, wer wann dran ist, um seinen Führerschein umzutauschen. So sollen eine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten vermieden werden. Entscheidend ist das Ausstellungsdatum des Führerscheindokumentes (nicht das Erteilungsdatum der Fahrerlaubnis!). Die Angaben finden Sie in Ihrem aktuellen Führerscheindokument.