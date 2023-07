Fußball-WM der Frauen DFB-Team hofft auf guten Einstand

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Für die deutschen Spielerinnen geht es am Montag in Melbourne mit der Partie gegen Marokko los mit der Weltmeisterschaft 2023. Bislang haben sich dort die Favoritinnen schwer getan in ihren ersten Gruppenspielen. Das möchte das DFB-Team trotz Verletzungssorgen vermeiden.