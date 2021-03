Bayerischer Filmpreis 2020 "Publikumsfilm des Jahrzehnts" gesucht - Sie stimmen ab!

Stimmen Sie für Ihren Favoriten

Folgende Filme stehen zur Wahl: *

Vincent will Meer (2010) Männerherzen … und die ganz ganz große Liebe (2011) Türkisch für Anfänger (2012) Fack ju Göhte (2013) Stromberg - Der Film (2014) Honig im Kopf (2015) Willkommen bei den Hartmanns (2016) Fack ju Göhte 3 (2017) Sauerkrautkoma (2018) Leberkäsjunkie (2019)

Teilnahmeschluss ist der 31. März 2021

Vorname *

Nachname *

Straße *

PLZ *

Ort *

Telefonnummer *

Alter *

Warum will ich die Kino-Flatrate gewinnen? *

Einwilligungserklärung *

Ich bin damit einverstanden, dass BR.de die erhaltenen Daten zum vorbestimmten Zweck (z.B. Nutzer-Feedback, Gewinnermittlung, Kontaktaufnahme) auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. BR.de wird die Daten vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben oder für Werbezwecke nutzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfachnennungen werden nicht berücksichtigt. Unzulässig ist die Teilnahme unter Einsatz technischer Hilfsmittel wie Powerdialer, computergestützter Wählprogramme und Gewinnspielroboter. Minderjährige benötigen zur Teilnahme das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass im Gewinnfall ein Kamerateam die Übergabe des Gewinns filmt und Fotos angefertigt werden. Der Bayerische Rundfunk erhält ohne besondere Vergütung das Recht, Bildaufnahmen des Teilnehmers anlässlich der Übergabe herzustellen und diese Aufzeichnungen zu werblichen sowie nicht-werblichen Zwecken zu senden oder senden zu lassen, in Druckwerken zu werblichen sowie nicht-werblichen Zwecken zu verbreiten oder verbreiten zu lassen sowie im Bereich der Audiovisuellen Medien (z.B. online, Handy-TV) zu nutzen oder nutzen zu lassen. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung

help email

Spamschutz * Bitte geben Sie das Ergebnis der folgenden Aufgabe als Zahl ein: Zwei minus eins ergibt?