"Dahoam is Dahoam"-Familienfest 2020 Der Familientag im Netz

FREITAG, 17. JULI - auf Facebook und Website



ab 19.30 Uhr: Facebook Live

Feiert mit Annalena und Mike in deren Polterabend hinein und gebt ihnen Tipps für eine glückliche Ehe



20.00 Uhr: Kurzfilm

Annalena und Mike: eine Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen



SAMSTAG, 18. JULI - auf Instagram, Website und Facebook



Fotostrecke: So endete der Polterabend ...



Virtuelle Studioführung mit Flori (Tommy Schwimmer) von 2019: Auf dem "Dahoam is Dahoam"-Drehgelände in Dachau



ab 10.00 Uhr: Instagram Live

10:00 - 10:30: Jonathan (Christian) und Sophie (Sarah)

12:00 - 12:30: Silke (Uschi) und Senta (Vroni)

14:00 - 14:30: Carina (Kathi) und Shayan (Felix)

16:00 - 16:30: Katrin (Fanny) und Überraschungsgast (?)



Außerdem gibt’s als Zuckerl den offiziellen DiD-Instagram-Filter: Der Lebkuchenherz-Generator!