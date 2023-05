Bundesliga FC Bayern bleibt Tabellenführer dank Gnabry und Co.

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Bayern hat in Bremen einen wichtigen Sieg gefeiert. Matchwinner war Serge Gnabry, der die Münchner wie schon gegen die Hertha in Führung brachte. Aber auch alle anderen Münchner sind erleichtert, dass der Rekordmeister weiterhin eine Hand an der Meisterschafts-Schale hat.