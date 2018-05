Blickpunkt Sport Aufstiegs-Hinspiel 3. Liga: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München



2018

Moderation: Dominik Vischer

Als Meister der Fußball-Regionalliga Bayern hat der TSV 1860 München die Rückkehr in die 3. Liga im Visier. Um sich den großen Traum zu verwirklichen, müssen die Löwen sich in zwei Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken durchsetzen. Auf das heutige Hinspiel folgt am Sonntag, 27. Mai 2018, das Rückspiel - ab 14.00 Uhr ebenfalls im BR Fernsehen.

