Blickpunkt Sport Fußball 3. Liga live: TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig



BR Fernsehen

2018

Moderation: Markus Othmer

Seit fünf Ligaspielen ist der TSV 1860 ohne Dreier, der letzte Sieg gelang am 31. August gegen Energie Cottbus. Vor allem die späten Gegentore bereiteten den Münchner Löwen zuletzt große Probleme. Gegen den Tabellenletzten aus Braunschweig, der mit neuem Trainer Andre Schubert kommt, möchte der TSV 1860 unbedingt die Wende schaffen.



Gesprächsgast in der Halbzeitpause ist der derzeit verletzte Löwen-Abwehrspieler Jan Mauersberger.



Ebenfalls in der Halbzeit zeigt das BR Fernsehen wie gewohnt Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern, diesmal TSV Buchbach gegen SpVgg Bayreuth.

Redaktion: Christoph Netzel



Inhalte zur Sendung zum Artikel Fußball 3. Liga 1860 München - Braunschweig live im BR Fernsehen 16.10.2018 Pressemitteilungen



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Sonntag um 21.45 Uhr.