Mit Kindern in der Saußbachklamm im Bayerischen Wald Nasser Spaß mit Wasseramseln und Wasserratten

Idyllisch ist es in der Saußbachklamm...

Mütter versuchen, die Kleidchen ihrer Töchter vor Moosflecken zu bewahren, nervöse Großeltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Enkel, die glücklich mit blauen Lippen im Wasser stehen. Ein ungelenker Vater sucht auf glitschigen Granitfelsen die beste Perspektive für ein Selfie mit dem klatschnassen Sohn. Hier fällt es sogar den Erwachsenen schwer, der Versuchung zum Dämmebauen zu widerstehen. Es lassen sich verschiedene Tiere im Wasser, an Land und in der Luft beobachten: Wasseramseln, Libellen und – mit etwas Glück – auch ein Flusskrebs.

Eine deftige Brotzeit gibt es in der Haller-Alm, die man vom Parkplatz an der Saußmühle über Wurzelwege nach einer knappen Stunde und 70 Höhenmetern relativ schnell erreicht, vorausgesetzt, man ist ohne kletternde und plantschende Kinder unterwegs. Auf demselben Weg - oder plus Extrarunde auf dem Gartenschaurundweg in Waldkirchen - geht es wieder zurück zum Parkplatz an der Saußmühle. Nun dürfen sich auch die Erwachsenen eine Auszeit gönnen. Im 300 Jahre alten Mühlengebäude hat Ulrike Bogner einen einladenden Biomarkt eingerichtet, in dem es auch Kleinigkeiten für hungrige Wanderer gibt.

Saußbachklamm