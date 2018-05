Neuer Themenweg im Ammergebirge Der Waldblickweg im Graswangtal

Am 3. Mai 2018 wurde die bayerische Landesausstellung „Wald , Gebirg‘ und Königstraum - Mythos Bayern“ in Ettal eröffnet. Wer den Wald aber mit allen Sinnen erleben will, der muss hinaus in die Natur. Die Bayerischen Staatsforsten haben im Graswangtal einen neuen Themenweg eröffnet, der Einblicke in das Ökosystem Wald geben soll. Der neue „Waldblickweg“ ist 14 Kilometer lang und führt von Kloster Ettal bis nach Schloß Linderhof.

Von: Angela Braun