Sonderausstellung über Alpenflüsse im Alpinen Museum Vom Lech zum Tagliamento

Der Gewässerschutz ist ein aktuelles Thema, dem sich auch die neue Sonderausstellung im Alpinen Museum in München widmet: „gerade wild Alpenflüsse“. Egal ob Lech, Isar, Soca oder Tagliamento - die Alpenflüsse sind Juwelen nicht nur für Wanderer. Mit der Ausstellung will der DAV einen Beitrag leisten zur Diskussion über den Wert der blauen Lebensadern in den Alpen, die viel mehr sind als nur fließendes Wasser.

Die gesamte Ausstellung spielt mit dem Kontrast von gerade und wild, Monotonie und Vielfalt. Packpapierhülsen lassen die eine Seite des Raumes zu einem begradigten Flusslauf werden, die andere dagegen zu einem belebten wilden Alpenfluss. Gespeist durch Regen und Gletscherwasser haben die Alpenflüsse einzigartige Landschaften geschaffen.

Baden an der Isar

Am Isarursprung beispielsweise oder an einigen wenigen Stellen an Lech und Ammer hat der Mensch noch nicht eingegriffen, weshalb sich hier die ursprüngliche Schönheit erhalten hat. Unberührte Fluss-Auen und Umlagerungsstrecken sind in den Alpen aber selten geworden und die noch vorhandenen bedroht, sagt Kurator Steffen Reich vom Ressort Naturschutz beim Deutschen Alpenverein, zum Beispiel durch den Bau von Stauwehren und Wasserkraftanlagen, durch Verbauung und Begradigung. Allein auf dem Balkan sind in den nächsten Jahren rund 2800 Wasserkraftanlagen geplant.

Passende Bücher zur Ausstellung in der Bibliothek

Der DAV hat es sich zur Aufgabe gemacht, die letzten freifließenden Gewässer zu schützen, schließlich ist er nicht Bergsportverein, sondern auch der größte Umweltschutzverein Deutschlands. Gemeinsam mit 18 Projektpartnern wie zum Beispiel dem WWF engagiert sich der Alpenverein für die Alpenflusslandschaften. Die Flüsse in Deutschland sind in einem schlechten Zustand, weiß Steffen Reich vom Ressort Naturschutz beim Deutschen Alpenverein. Laut der EU-Wasserrahmen-Richtlinie sollen die Flüsse bis 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein. Momentan erfüllen jedoch nur knapp sieben Prozent der Flüsse in Deutschland die Kriterien.

Bachforelle

Ein guter ökologischer Zustand ist dann erreicht, wenn nicht nur die Fische überleben, sondern der ganze Lebensraum mit den Flussauen intakt ist. Flüsse sind im Naturschutz besonders wichtig, weil sie die Plätze in der Natur sind mit der höchsten Biodiversität, also dem größten Artenreichtum. Der Öffentlichkeit ist das allerdings nicht bewusst. Auch Wanderer sollten zum Beispiel dafür sensibilisiert werden, dass eine Kiesbank keine leere Wüste ist, kein unbewohntes Gelände, sondern im Gegenteil Heimat und Brutplatz für seltene und bedrohte Tiere wie beispielsweise den Flussregenpfeifer. Es gilt, auch die Politik auf die großen Probleme im Gewässerschutz aufmerksam zu machen.

Vogelbrutbereich

Mit Naturnutz und Naturschutz kann man sich in der Ausstellung auseinandersetzen, sich über die Vor- und Nachteile von Wasserkraftwerken informieren, aber auch das Angeln üben., dem Gesang der Wasseramsel lauschen, den Rufen der Gelbbauchunken zuhören und sich mit einer 360-Grad-Kamera die schönsten Stellen an bayerischen Flüssen anschauen. Auf eine Wand am Eingang des Alpinen Museums dürfen die Besucher ihre Wünsche für die Alpenflüsse schreiben. Die Themen sollen dann in Podiumsdiskussionen aufgegriffen und an Politik und Gesellschaft herangetragen werden, verspricht der Kurator der Ausstellung, Steffen Reich.