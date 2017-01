BR-Radlernacht Route der 28. BR-Radltour steht fest

Nach einem Rückblick auf die schönsten Momente der BR-Radltour 2016, wurde der "beliebteste Mittagsort" und das "beliebteste Bier" der vergangenen Tour prämiert. Das 355-Einwohner Örtchen Wölsendorf, in dem die Mittagspause von der Freiwilligen Feuerwehr ausgerichtet wurde, haben die Teilnehmer zum "beliebtesten Mittagsort" der BR-Radltour 2016 gewählt.



Staatsminister Marcel Huber, der selbst bei Wind und Wetter auf der Schlussetappe mitgeradelt ist, übergab die Urkunde an die Freiwillige Feuerwehr Wölsendorf.

Das bei den Teilnehmern der BR-Radltour 2016 "beliebteste Bier" wurde zum Auftakt von der Brauerei Nothhaft in Marktredwitz an 17.000 Besucher des BR-Radltour Open Air-Konzertes ausgeschenkt. Die Urkunde wurde passenderweise vom "Dahoam is Dahoam-Brauerehepaar Kirchleitner" alias Silke Popp und Bernhard Ulrich überreicht.

Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe des Tourverlaufs 2017: In sechs Teilabschnitten führt die insgesamt knapp 450 Kilometer lange Strecke durch Mittelfranken, Oberbayern und Schwaben. Los geht es mit einem Auftaktfestival am Samstag/Sonntag, 29./30. Juli, in Gunzenhausen am Altmühlsee, wo am 30. Juli auch die erste Etappe startet – diesmal in Form eines Rundkurses. Weitere Tagesziele sind Nördlingen (Ankunft 31. Juli), Gersthofen (1. August), Landsberg am Lech (2. August) sowie Memmingen (3. August). Die finale Etappe der BR-Radltour 2017 wird am Freitag, den 4. August in Sonthofen enden.

BR-Radltour 2017





Als krönender Abschluss eines jeden Radltour-Tages erwartet Teilnehmer und Besucher am jeweiligen Etappenort wieder ein hochkarätiges Open Air-Konzert bei freiem Eintritt.



Informationen zu Anmeldemodalitäten, Höhe der Teilnahmegebühr und weitere Details zur BR-Radltour 2017 werden demnächst bekannt gegeben.