Sender Hesselberg Kanalwechsel bei DVB-T am 20. Januar

Am Sender Hesselberg im Landkreis Ansbach ziehen am 20. Januar 2017 in den frühen Morgenstunden das ARD- und das BR-Programmpaket auf neue DVB-T-Kanäle um: Das Erste, arte, Phoenix und One werden ab 4 Uhr früh auf Kanal 41 übertragen. Das BR Fernsehen Nord, ARD-alpha, MDR und HR sind dann auf Kanal 58 zu empfangen.

Der Sender Hesselberg versorgt Zuschauer mit DVB-T-Empfang in den Landkreisen Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries mit digitalem Antennenfernsehen. DVB-T Haushalte in diesen Regionen sollten am Stichtag einen Sendersuchlauf an ihrem DVB-T-Receiver starten, um die ARD- und BR-Programme wie gewohnt empfangen zu können. Das Programmpaket des ZDF-Bouquets ist nicht betroffen und wird unverändert auf Kanal 44 ausgestrahlt.

Neue DVB-T-Kanäle am Sender Hesselberg ab 20.1.2017 Programme Neuer Kanal (Frequenz) Alter Kanal (Frequenz) Das Erste

arte

Phoenix

One Kanal 41 (634 MHz) Kanal 55 (746 MHz) BR Fernsehen Nord

ARD-alpha

MDR Fernsehen

hr-Fernsehen Kanal 58 (MHz) Kanal 47 (MHz)

Gründe für den Kanalwechsel

Am 29. März 2017 startet in Mittelfranken DVB-T2 HD, das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation: An den Sendern Nürnberg, Dillberg und Büttelberg wird an diesem Tag die Übertragung von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt. Dies erfordert, dass im Vorfeld die DVB-T-Kanäle am Sender Hesselberg geändert werden, damit es zu keinen gegenseitigen Störungen kommt.

Bis Mitte März 2018 wird vom Hesselberg aus noch DVB-T gesendet. Eine Umstellung auf DVB-T2 HD ist an diesem Standort aus Kostengründen nicht geplant. Der Empfang des digitalen Antennenfernsehens in der Region wird aber durch benachbarte bayerische Senderstandorte sowie den Sender Aalen in Baden-Württemberg über eine Dachantenne oder eine Außenantenne - je nach Empfangslage - weiterhin möglich sein. Die BR-Frequenzsuche www.br.de/frequenz gibt Auskunft darüber, welche alternative Empfangsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Zuschauer mit Kabel- oder Satellitenempfang sind in der Regel nicht betroffen. Nur wenn das Programmangebot über eine terrestrische Empfangsanlage in ein Kabel- oder Hausnetz eingespeist wird, sind Änderungen an der zentralen Einspeisestelle erforderlich.