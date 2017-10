DVB-T2 HD: Nächste Ausbaustufe in Bayern DVB-T2 HD startet am 8. November in Unterfranken

Ab dem 8. November bringt DVB-T2 HD auch in Unterfranken für alle, die Fernsehen über die Antenne empfangen, mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder. Insgesamt 16 öffentlich-rechtliche Programme gehen in FullHD Auflösung an den BR-Standorten Würzburg, Kreuzberg und Pfaffenberg auf Sendung. Das bisherige Antennenfernsehen DVB-T wird an diesen Standorten zugleich eingestellt. Betroffene Zuschauer werden darüber seit einiger Zeit auch durch Hinweis-Einblendungen im Fernsehprogramm informiert.

Ende März ist DVB-T2 HD in Deutschland in den großen Ballungsräumen gestartet. Jetzt steht in mehreren Bundesländern die zweite Phase der Umstellungen bevor: In Bayern wird die Region Unterfranken von DVB-T auf das Nachfolgesystem DVB-T2 HD wechseln.

Die Umstellung findet in der Nacht vom 7. auf den 8. November an den BR-Standorten Würzburg, Pfaffenberg und Kreuzberg statt. Gleichzeitig endet dort die Verbreitung von DVB-T. Der Wechsel soll gegen 6.00 Uhr abgeschlossen sein. Im Laufe des Tages sollten alle Unterfranken, die Fernsehen über Antenne empfangen, an ihrem DVB-T2-fähigen Empfänger einen Sendersuchlauf starten.

Neben zwei Programmbouquets, die jeweils ARD und ZDF mit ihren Haupt- und Gemeinschaftsprogrammen beinhalten, umfasst das BR-Bouquet das BR Fernsehen Nord, den Bildungskanal ARD-alpha sowie die Dritten Programme der Nachbarbundesländer, HR, MDR und SWR. Ebenfalls enthalten ist das rbb Fernsehen, außer zu jenen Tageszeiten, in denen das Programm des BR Fernsehens für Regionalsendungen geteilt wird. Alle Programme werden in der besten HD- Auflösung, in FullHD 1080p übertragen.

ARD-Bouquet ZDF-Bouquet BR-Bouquet Das Erste HD ZDF HD BR Süd/Nord HD (*) arte HD zdf-neo HD SWR HD Phoenix HD Ki.Ka HD hr HD One HD 3sat HD MDR HD tagesschau 24 HD zdf info HD ARD-alpha HD rbb HD (**)

Tabelle: Öffentlich-Rechtliche Programme über DVB-T2 HD in Bayern

(*) BR Fernsehen Süd/Nord HD wird in der Regionalzeit gesplittet

(**) rbb HD läuft außerhalb der Regionalzeiten des BR Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Programme werden nach der Umstellung alle kostenfrei und unverschlüsselt mit jedem DVB-T2 HD tauglichen Receiver zu sehen sein. Mit geeigneten DVB-T2 HD Empfangsgeräten können neben dem regulären Programmangebot zusätzlich als Internet Link Service weitere Programme, z.B. auch der WDR HD sowie ergänzende HbbTV-Dienste, unter anderem die umfangreichen Mediatheken von ARD/ZDF empfangen werden.

Die Umstellung auf den bereits in vielen europäischen Ländern eingesetzten DVB-T2 Standard ist notwendig, da die Bundesregierung entschieden hat, das 700 MHz- Frequenzband, das bislang von DVB-T genutzt wird, zugunsten des Mobilfunks zu räumen.

Die nächsten Standortaufschaltungen in Bayern sind im Frühjahr und Herbst 2018 bis Mitte 2019 vorgesehen.

Empfangs-Check Mit dem DVB-T2 HD Empfangscheck können sich Zuschauer einen Überblick verschaffen, ob bzw. ab wann DVB-T2 HD an in ihrem Wohnort verfügbar ist. Wenn sie ihre Postleitzahl eingeben, erfahren sie, welche Antenne nötig ist und welche Programme empfangbar sind. <!-- --> Mit der PLZ schnell zur Frequenz [frequenzsuche.br.de]

Grünes DVB-T2 HD Logo

Für den Empfang sind neue Empfangsgeräte erforderlich, die DVB-T2 und gleichzeitig die HEVC Videocodierung unterstützen – alte DVB-T-Empfänger und -Fernseher können das nicht. Zur leichteren Orientierung kennzeichnet ein grünes DVB-T2 HD Logo Geräte, die sich für alle in Deutschland verbreiteten Programme nutzen lassen.