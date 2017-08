Sendernetze Neue BR-Regionalnetze für DAB+ am Start

Die Neustrukturierung und der mehrmonatige Umbau des bayernweiten DAB+ Sendernetzes (Kanal 10 D) der Bayern Digital Radio sind damit abgeschlossen. Den Senderbetrieb sowie den weiteren Ausbau der neuen Regionalnetze übernimmt künftig der Bayerische Rundfunk. Insgesamt betreibt der BR dann DAB+ Netze in fünf bayerischen Regionen sowie ein landesweites Sendernetz.

Durch diese Kooperation des BR mit der Bayerischen Landeszentrale für Medien (BLM) pro-fitieren die DAB+-Hörerinnen und -Hörer in den kommenden Jahren von einer deutlich wach-senden Programmvielfalt. In den fränkischen BR-Regionalnetzen sind bereits jetzt viele private Lokalradio-Stationen erstmalig über DAB+ zu empfangen. Auch der BR erweitert sein eigenes Angebot ab September: So kann man ab sofort auch Bayern 1 Mittel- und Oberfranken und Bayern 2 Nord in Oberbayern und Schwaben wieder empfangen.

Außerdem wechselt das 24-Stunden-Serviceprogramm BR Verkehr zur Entlastung der Kapazitäten vom landesweiten Kanal 11 D in die BR-Regionalnetze und bleibt dabei weiterhin bayernweit verfügbar. Um die Programme auf ihren neuen Sendekanälen empfangen zu können, wird DAB+-Hörerinnen und -Hörern ein vollständiger Sendersuchlauf am Radiogerät empfohlen. Um die Programme auf ihren neuen Sendekanälen empfangen zu können, wird Hörerinnen und Hörern bei Bedarf ein vollständiger Sendersuchlauf am Radiogerät empfohlen.

Die neuen DAB+ Regionalnetze des BR

Regionalnetz Sendekanal / Frequenz Senderstandorte Niederbayern -Oberpfalz Kanal 12D (229,072 MHz) Amberg, Brotjacklriegel, Deggendorf, Hoher Bogen, Hohe Linie, Landshut, Passau Oberbayern -Schwaben Kanal 10A (209,936 MHz) Augsburg, Gelbelsee, Grünten, Hochberg, Hühnerberg, Ismaning, München, Oberammergau, Pfänder, Ulm, Wendelstein

Herzogstand (ab Mitte September)

Welden und Wolfsberg (ab Anfang Oktober)

BR-Netze und Programmangebot im Überblick:

Bayern Niederbayern-Oberpfalz Oberbayern-Schwaben Franken Kanal 11D Kanal 12D Kanal 10A Oberfranken: Kanal 10B

Unterfranken: Kanal 10A

Mittelfranken: Kanal 8C Bayern 1 Niederbayern /Oberpfalz

Bayern 1 Oberbayern

Bayern 1 Schwaben

Bayern 2 Süd

BAYERN 3

BR-Klassik

B5 aktuell

B5 plus

Bayern plus

BR-Heimat

PULS



+ ein privates Programm* BR Verkehr



+ private Programme* Bayern 1 Mittel- und Oberfranken

Bayern 2 Nord

BR Verkehr



+ private Programme* Bayern 1 Mainfranken

Bayern 1 Mittel- und Oberfranken

Bayern 2 Nord

BR Verkehr



+ private Programme*

* Nähere Informationen zu den privaten Programmangeboten auf DAB+ bietet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie die Bayern Digital Radio (BDR) auf ihren Seiten im Internet.

Über das Regionalnetz "Oberbayern-Schwaben" werden in den beiden Regierungsbezirken insgesamt 6 Millionen Einwohner (96,6 Prozent) bezogen auf den Mobilempfang im Auto oder mit portablen Geräten im Freien versorgt. In Gebäuden können 5,4 Millionen Einwohner (92,1 Prozent) das regionale Programmpaket mit einem DAB+ Radio (mit Wurf- oder Stabantenne) empfangen.

Über das Regionalnetz "Niederbayern-Oberpfalz" werden weitere 2 Millionen Einwohner (82,6 Prozent) bezogen auf den Mobilempfang im Auto oder mit portablen Geräten im Freien versorgt. In Gebäuden können 1,3 Einwohner (55,7 Prozent) das regionale Programmpaket mit einem DAB+ Radio (mit Wurf- oder Stabantenne) in Niederbayern und der Oberpfalz empfangen.

Der Bayerische Rundfunk investiert auch künftig verstärkt in den weiteren Ausbau der DAB+ Infrastruktur.