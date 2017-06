"Sozusagen!" Ehrung für Sprachpflege mit Augenzwinkern

Vergeben wird der dreiteilige Kulturpreis Deutsche Sprache seit 2001 von der Eberhard-Schöck-Stiftung und vom Verein Deutsche Sprache e. V.. Neben "Sozusagen!" werden in diesem Jahr auch Bundestagspräsident Lammert (Jakob-Grimm-Preis) und das Projekt "Klasse! Wir singen" des Vereins Singen e.V. (Initiativpreis) ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 11. November in Kassel statt.