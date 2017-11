Pädagogischer Medienpreis Auszeichnung für "so geht MEDIEN"

"Allen Beteiligten ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser schönen Auszeichnung, die eine tolle Wertschätzung ihrer Arbeit ist. Mich freut es deshalb auch so sehr, weil genau diese Themen immer gefordert und als 'enorm wichtig' eingestuft werden, aber wenn sie umgesetzt werden, werden die Ergebnisse oft wie 'pures Pflichtprogramm' behandelt. Dass in solchen Projekten nicht nur viel Kompetenz und Expertise, sondern zudem viel Herzblut steckt, wird meist hochmütig missachtet. Umso mehr freut mich jetzt diese schöne und verdiente Auszeichnung für alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, das uns und dem BR zur Ehre gereicht. Chapeau!"