Green Screen-Festival Auszeichnung für Karibik-Naturfilm

Auf dem renommierten internationalen Naturfilmfestival "Green Screen" in Eckernförde ist eine aufwändige BR-Koproduktion ausgezeichnet worden. Der Dreh mit Raubtieren in der Karibik über und unter Wasser gestaltete sich nicht ganz einfach.

Die Preise für die besten Naturfilme wurden in diesem Jahr in 17 Kategorien verliehen. Der neue Festivalleiter Dirk Steffens, bekannt aus der ZDF-Reihe TerraX, vergab den Preis der Jugendjury für die Folge "Die Jäger" aus der fünfteiligen BR/Arte-Koproduktion "Die Karibik".

Die Dokumentation von Florian Guthknecht war aus mehr als 200 internationalen Produktionen ausgewählt und für den Wettbewerb nominiert worden. Die Nachwuchsjury begeisterte, wie die wohldurchdachte und gut strukturierte Geschichte unter und über Wasser den großen Raubtieren der Karibik folgt, deren Verhalten genau beobachtet und ihre Gefährdung durch Klimaveränderung und Umweltverschmutzung dokumentiert.

Abgestürzte Drohnen und El Niño

Das Team war mehr als 100 Drehtage in den entlegensten Winkeln der Karibik unterwegs: im Dschungel Mexikos genauso wie in einem Mini-U-Boot in mehr als 1.000 Meter Tiefe Aug in Aug mit dem bisher kaum gefilmten Sechskiemer-Hai. Der Dreh für die gesamte Reihe war alles andere als einfach. Mehrere ins Meer gestürzte Drohnen, Konfrontationen mit bewaffneten Drogenhändlern und korrupten Polizisten und vor allem das unberechenbare Wetterphänomen El Niño erschwerten die Produktion. Die Auswirkungen von El Niño auf das Klima veränderte sogar das Verhalten der Tiere. Mithilfe von extrem lichtempfindlichen "Starlight"-Kameras, die auch nachts noch farbige Bilder liefern, gelangen den Kameraleuten trotzdem Einblicke in noch nie gezeigte Welten.

Zum Preis

Der Preis der Jugendjury gilt in der Branche als eine wichtige Kategorie in einem umkämpften Wettbewerb, denn der Blick der Jugendjury ist frei von politischen, inhaltlichen und technischen Vorbehalten, die oft die Haupt-Juroren bei der Auswahl beeinflussen.

Die Auszeichnung ist ein großer Erfolg für die Redaktion Tiere und Natur des Bayerischen Rundfunks, die im Vergleich zu den Filmen der Konkurrenz von BBC, National Geographic oder Terra Mater über einen vergleichsweise überschaubaren Etat verfügt. Es ist bereits die zweite Auszeichnung für "Die Karibik – Die Jäger", und mit zahlreichen Nominierungen der Karibik-Reihe auf anderen Filmfestivals in Europa beginnt ein spannender Herbst. Die nun ausgezeichnete Folge lief am 14. März 2017 auf Arte, eine Ausstrahlung im BR Fernsehen ist für Dezember 2018 geplant.

Weitere Folgen Im Weihnachtsprogramm sendet Das Erste auf dem Sendeplatz "Erlebnis Erde" zwei weitere Folgen dieser Reihe:

"Die Karibik – Nach der Flut", Montag, 25. Dezember 2017, um 19.15 Uhr

"Die Karibik – Die Reise der Krokodile", Dienstag, 26. Dezember 2017, um 19.15 Uhr