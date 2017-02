"Mitten in Deutschland: NSU" Deutscher Fernsehpreis für Spielfilmtrilogie

Die Spielfilmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU" (Die Täter/Die Opfer/Die Ermittler) von SWR/WDR/BR/ARD Degeto und MDR gewann am 2. Februar 2017 den Deutschen Fernsehpreis als "Bester Mehrteiler". Dabei zeichnet der BR für den dritten Teil "Die Ermittler – Nur für den Dienstgebrauch" verantwortlich.

Mit dem Deutschen Fernsehpreis setzt die Spielfilmtrilogie seine Erfolgsserie fort. Nach dem Produzentenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen, dem Produzentenpreis beim Regiepreis Metropolis, der besonderen Würdigung der Produzenten beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden, der Auszeichnung als beste internationale TV-Produktion bei Premios Ondas in Barcelona erhielt "Mitten in Deutschland: NSU" kürzlich auch zwei Grimme-Nominierungen sowohl in der Kategorie Fiktion als auch in der Kategorie Innovation.

"Mitten in Deutschland: NSU" (Trilogie)

BR-Federführung: 3. Teil "Die Ermittler ─ Nur für den Dienstgebrauch"



Regie: Florian Cossen

Drehbuch: Rolf Basedow, Christoph Busche und Jan Braren

Darsteller: Florian Lukas, Liv Lisa Fries, Sylvester Groth, Florian Stetter, Alexander Beyer, Martin Baden, Christian Kuchenbuch, Anna Brüggemann, Ulrich Noethen, Thomas Lawinky, Christian Berkel, Anna Maria Mühe u. a.

Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Harald Steinwender (BR), Christine Strobl (ARD Degeto), Johanna Kraus (MDR)

Produktion: Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Gabriela Sperl, Max Wiedemann, Quirin Berg) im Auftrag von BR, ARD Degeto und MDR

Nach den beiden ersten Teilen von "Mitten in Deutschland: NSU", die sich den Taten des "Nationalsozialistischen Untergrunds" aus der Sicht der mutmaßlichen Täter und der Opfer nähern, erzählt Teil 3 der Filmtrilogie die Perspektive der Ermittler: Polizisten zwischen Verfassungsschutz, V-Männern und Staatsinteresse.