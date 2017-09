BR Fernsehen und Rundschau Preisregen für Design

Preise über Preise – und das in relativ kurzer Zeit: Darüber können sich das Team um den Design-Beauftragten Uwe Kassner, Leiter der Abteilung Design- und Kommunikationsmanagement im Programmbereich BR Fernsehen, ARD-alpha, 3sat sowie die Rundschau-Redaktion und die Agenturen BDA Creative und FEEDMEE Design freuen.

ADC-Nagel in Silber

Nach dem exklusiven "German Design Award" für das aktuelle Corporate Design von BR Fernsehen hat das in den vergangenen Jahren umfangreichste Relaunch-Einzelprojekt des Senders, die Runderneuerung der Nachrichten-Marke Rundschau, in puncto Redesign den Nagel buchstäblich auf den Kopf getroffen: Das von der Kölner Kreativagentur FEEDMEE im Auftrag von BR Fernsehen entwickelte On-Air-Design-Paket war erfolgreich beim Wettbewerb des Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., der als bedeutendster Wettbewerb der Kreativbranche im deutschsprachigen Raum gilt. "Für eine Arbeit, die in ihrer Kategorie Maßstäbe setzt" gab es im Mai einen der begehrten ADC-Nägel in Silber.

German Brand Award

Mit dem "German Brand Award", einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, erhielt das von der Agentur BDA Creative neu konzipierte Corporate Design von BR Fernsehen einen weiteren Preis – diesmal als Gewinner in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Brand, Strategy & Creation". Der Wettbewerb wird vom German Brand Institute veranstaltet, das vom Rat für Formgebung und der GMK-Markenberatung gegründet wurde.

Red Dot Award 2017

Dass das Branding der Marke BR Fernsehen sich in Designqualität und kreativer Leistung gegenüber Mitbewerbern auf höchstem Niveau erfolgreich zu positionieren vermag, zeigen zwei Auszeichnungen von nationaler und internationaler Bedeutung: die Verleihung des Red Dot Award 2017 in der Kategorie Kommunikationsdesign sowie die Nominierung des On-Air-Design-Pakets bei den PromaxBDA Global Excellence Awards, der bedeutendsten internationalen Würdigung von Kreativität in Marketing, Promotion und Design. Die Red Dot Awards werden am 27. Oktober 2017 im Rahmen der Red-Dot-Gala im Konzerthaus Berlin verliehen.

"Das neue ganzheitliche Corporate Design von BR Fernsehen präsentiert den Sender und seine Programmangebote emotional und aufmerksamkeitsstark. So empfiehlt sich BR Fernsehen sicht- und hörbar als ebenso vertrautes wie verlässliches Leitmedium im Alltag. Die mehrfache Auszeichnung des Fernsehdesigns mit renommierten Preisen stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass es BR Fernsehen auch in seiner Präsentation gelingt, national wie international Akzente zu setzen. Über diese Wertschätzung freuen wir uns sehr." Dr. Reinhard Scolik, Fernsehdirektor

"Mit dem preisgekrönten Design der neuen Rundschau bieten wir unseren Zuschauern ein hochmodernes, innovatives Nachrichtenformat. Erklärung, Einordnung, Analyse – das sind journalistische Aufgaben, die wir nun noch besser gestalten können. Das neue Design ist sowohl sympathisch als auch modern und somit optimal für eine Transformation in die zunehmend immer digitaler werdende Welt." Thomas Hinrichs, Informationsdirektor

"Die Auszeichnungen für das Design von BR Fernsehen zeigen, wie entscheidend es ist, das unverwechselbare Profil von Programmangeboten zu schärfen und Markenidentität klar zu kommunizieren. Starke Marken bieten Orientierung in der zunehmenden Informationsflut und tragen so nachhaltig dazu bei, unser Programm beim Publikum emotional zu verankern." Andreas Bönte, Leiter des Programmbereichs BR Fernsehen, ARD-alpha, 3sat