Stiftung Zuhören Der Club für Zuhörabenteurer

Ausprobieren, Mitmachen und Mitreden - die Stiftung Zuhören lädt Kinder aus Hörclubs nach München ein: Sie können sich in Workshops Tricks von Profis abschauen, selbst experimentieren, komponieren und bei der Welturaufführung eines Hörspiels mitwirken, das BR-KLASSIK einige Tage später sendet. Sie sollen den Erwachsenen aber auch ihre Meinung sagen: Wie ist es bei denen um das Zuhören bestellt? Was wünschen sich Kinder von der Stiftung Zuhören? Und was macht beim Zuhören besonders viel Spaß? Die 1. Konferenz der Hörclubkinder findet am 15. November 2017 in München statt. Das ganze Programm gibt es auf www.hoerclubs.de