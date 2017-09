Dieter Hanitzsch Journalist mit spitzer Feder

Seit über 50 Jahren ist der gelernte Bierbrauer mit dem Bayerischen Rundfunk verbandelt. Vom HiWi bei "reportStories" zum Redakteur und Abteilungsleiter für den Themenbereich Berufsbild und Arbeit. Aktuell ist Dieter Hanitzsch zeichnender Stammgast beim wöchentlichen "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen.

1964 hatte Rudolf Mühlfenzl, Leiter der Wirtschaftsredaktion beim BR-Fernsehen, Dieter Hanitzsch zum Fernsehen geholt. Hanitzsch war zu diesem Zeitpunkt Werbeleiter bei Paulaner und hatte vom Fernsehen nicht viel Ahnung. Allerdings hatte er sich als Karikaturist bereits einen Namen gemacht. Und so sollte er für das Fernsehen komplexe Themen der Wirtschaft zum besseren Verständnis bebildern.

Wirtschaftsexperte, Zeichenonkel und Karikaturist

Das Rüstzeug fürs Fernsehen bekam Hanitzsch von dem späteren Fernsehdirektor Wolf Feller vermittelt. Einem grandiosen Regisseur, sehr gutem Texter, wie ihn Hanitzsch beschreibt, der auch innovative Aufnahmetechniken ins deutsche Fernsehen brachte. Als Abteilungsleiter für den Themenbereich Berufsbild und Arbeit und später auch in der Unterhaltungsabteilung konnte der studierte Brauingenieur und Betriebswirt Hanitzsch zahlreiche Sendungen entwickeln oder brachte frische Ideen in bereits bestehende Formate. Besonders gerne erinnert er sich an „Zapp Zarapp“: "Ich saß im Studio an einem Flipchart und Kinder schafften mir an, welche Tiere ich zeichnen sollte. Da entstanden Phantasietiere, die mir selbst nie eingefallen wären. Das war ein herrliches Erlebnis".

1985 verließ Hanitzsch den Bayerischen Rundfunk, um ausschließlich als Karikaturist zu arbeiten, blieb dem Sender aber bis heute als freier Mitarbeiter erhalten.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Dieter Hanitzsch zählt zu den ganz Großen seiner Zunft. Karikaturen zeichnete er bereits als Schüler, auch während seines Studiums und später neben seiner Arbeit. So dürften im Laufe der Jahrzehnte an die 18.000 Zeichungen zusammengekommen sein.

Kommentator mit der Feder

1972 engagierte sich Hanitzsch beim Landesbürgerkommitee "Rundfunkfreiheit". Die Initiative entstand als Protest gegen den Versuch der Staatsregierung unter Franz Josef Strauß, die Rundfunkfreiheit zu beschränken. "Ich war bei den Demonstrationen dabei und habe - ich glaube für die Abendzeitung - böse Karikaturen gegen Strauß und seine Pläne gemacht", erinnert sich der Karikaturist im Interview mit Ursula Zimmermann. Die Politiker so richtig aufs Korn nehmen konnte Hanitzsch mit Max Froschhammer, der 2004 aus seiner Zeichenfeder hervorging. Seit 2007 ist Hanitzsch Stammgast beim "BR-Sonntags-Stammtisch" und illustriert dort die Kolumne „Ärger und Freude der Woche“.