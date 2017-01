Stadt auf dem Mars Wie wird die Welt der Zukunft aussehen? Diese Frage hat nicht nur Science-Fiction-Autoren immer wieder beschäftigt, sondern auch Historiker, Sozialwissenschaftler und Ingenieure. "In die Zukunft zu schauen ist (...) eine grundsätzliche menschliche Orientierung: Die Suche nach Sicherheit, indem man in die Zukunft schaut", sagt Elke Seefried, Professorin für Geschichte an der Universität Augsburg und Expertin für die Geschichte der Zukunftsforschung.