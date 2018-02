Diese Felsenpinguine auf Marion Island in den antarktischen Regionen des südlichen Indischen Pazifiks machen ihrem englischen Namen alle Ehre: "Rockhoppers". Die Fotografie ist nur eines von vielen Bildern, mit denen Fotograf Thomas P. Peschak für den World Press Photo Award 2018 nominiert wurde, in diesem Fall in der Kategorie Natur, Einzelbild. Insgesamt werden acht verschiedene Kategorien ausgezeichnet, jeweils getrennt nach Einzelbild oder Fotostrecken. Verliehen wird der Preis am 12. April.