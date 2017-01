Wildtiere in Bayern Der Wolf - ein Ureinwohner Bayerns

Ein Schuss, der in die Geschichte einging

Im Sommer 1882 wurde bei einer Treibjagd im Oberpfälzer Fichtelgebirge der letzte Wolf Bayerns erlegt. Damit war in unseren Wäldern ein für das Ökosystem wichtiges Mitglied ausgerottet. Jahrtausendelang hatte das große Raubtier den Rehwildbestand in einem für den Wald verkraftbaren Niveau gehalten. Heute übernehmen Jäger diese Aufgabe des Wolfs.

Der Wolf - Feind des Menschen?

Einst wurde der Wolf vom Menschen geschätzt und verehrt. Als geschickter, ausdauernder und erfolgreicher Jäger wurde er bewundert. Mythen rankten sich um ihn, Märchen wurden ihm gewidmet. In Vornamen wie Wolfgang oder Wolfhart spiegelt sich noch heute diese Wertschätzung wieder.

Doch mit der zunehmenden Besiedlung, der Ausweitung der Agrarflächen und der immer extensiver werdenden Weidewirtschaft kam es zum Konflikt. Der Lebensraum für den Wolf wurde kleiner, er riss Schafe und andere Nutztiere und wurde zum Nahrungskonkurrenten des Menschen. Er wurde zum "Isegrim" - zum gefürchteten und gehassten Feind, der in unserer Welt keinen Platz mehr hatte.

Wende zum Positiven

Seit den 1970er-Jahren verbessert sich das Image des Meisters Isegrim allmählich. Mehr und mehr wird erkannt, dass der Wolf ein Ureinwohner unserer Wälder ist, und wir kein Recht haben, ihn zu verbannen. Mit wachsendem ökologischen Bewusstsein der Bevölkerung schwindet allmählich die Verteufelung als "blutrünstiges Raubtier". Mittlerweile ist der Wolf ein streng geschütztes Tier.

Wölfe auf dem Vormarsch

Raubtier mit Imageproblem

Schon 1996 haben sich einzelne Wölfe, die aus Polen über die Elbe kamen, in Ostdeutschland niedergelassen. Die Zahl der Wölfe, die mittlerweile durch Deutschland streifen, nimmt zu. Ende September 2016 vermeldete das Bundesamt für Naturschutz (BfN) für das Wolfsjahr 2015/16 die neuesten Zahlen: Demnach gebe es Nachweise für 46 Rudel, 15 Paare und vier sesshafte Einzeltiere. Das entspreche 120 bis 130 erwachsenen Wölfen. Die meisten von ihnen streifen durch Sachsen und Brandenburg. Heimisch sind sie aber auch schon in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen. "Wir haben es mit einer deutlichen Steigerung zu tun", erklärt Beate Jessel, Präsidentin des BfN. Im vergangenen Beobachtungsjahr war man noch von 110 erwachsenen Wölfen und 31 Rudeln ausgegangen. Rein rechnerisch könnten maximal 440 Wolfsrudel in Deutschland Platz finden. "Ich glaube aber nicht, dass wir das jemals erreichen werden", sagt Jessel. Größter Feind des Wolfes sei der Mensch: Nur 14 der 147 Wölfe, die seit dem Jahr 2000 in Deutschland tot aufgefunden wurden, seien nachweislich eines natürlichen Todes gestorben. Der Großteil wurde überfahren, einige andere erschossen.

Einzelne Streuner in Bayern unterwegs

"Bayern hat noch keinen standortreuen Wolf." Claus Kumutat, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt im September 2015

Dauerhaft leben noch keine Wölfe in Bayern. "Wir sind aber ein Land, das umgeben ist von stabilen Wolfspopulationen. Und da wird sich immer wieder ein Jungtier von seinem Rudel entfernen und auf der Suche nach einem eigenen Revier auch durch Bayern streifen", sagt Claus Kumutat, der Leiter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. In der Nähe von Pöcking am Starnberger See war im Mai 2006 der erste wilde Wolf seit mehr als hundert Jahren auf bayerischem Territorium unterwegs. Von Dezember 2009 bis Januar 2011 streifte ein Wolf durch den Großraum Mangfallgebirge. Das Bayerische Landesamt für Umwelt registrierte von 2006 bis 2015 insgesamt zwölf Wolfsnachweise. Im Jahr 2016 hatte Bayern allein neunmal Wolfsbesuch. "Es nimmt also zu - aber das liegt daran, dass wir diese stabilen Nachbarschaften an Wolfspopulationen haben", erklärt Claus Kumutat.

Rückkehr in den Bayerischen Wald

Fachleute halten es für denkbar, dass sich im Nationalpark Bayerischer Wald wieder Wölfe ansiedeln könnten. Man wird die Rückkehr der scheuen Raubtiere nicht gleich bemerken. Ein attraktiver Lebensraum wäre der Bayerische Wald für sie in jedem Fall: Zusammen mit dem angrenzenden Sumava-Nationalpark auf tschechischer Seite stünden ihnen rund 900 Quadratkilometer zur Verfügung.

Wölfischer Hunger Mit der erfolgreichen Rückkehr werden auch alte Legenden über den Wolf wach. Vor allem zu seinem Fressverhalten halten sich hartnäckig Märchen. "Der Ernährungsplan des Wolfes ist gut untersucht", sagt Markus Bathen, Wolfsexperte beim NABU. "Klar ist: Der Mensch gehört definitiv nicht zu seiner Beute." Dennoch sollten Menschen Respekt vor einem Wolf haben, fordert Gert Dittrich vom Deutschen Jagdverband. Wer einem Wolf begegnet, sollte das Tier im Auge behalten und sich dann langsam zurückziehen. "Der Wolf ist ein Raubtier. Er ist kein Kuscheltier", warnt Dittrich.

Forschungsergebnisse aus der Wolfswelt Wölfe heulen um ihre Freunde - Teil 1 Wenn ein Wolf seine Gruppe verlässt, heulen seine Artgenossen um ihren Freund. Dieses Heulen ist aber kein Zeichen von Stress: Die Tiere demonstrieren damit ihre soziale Bindung zum verlorenen Gruppenmitglied. Die Tiere setzten ihre Laute also bewusst und im sozialen Kontext ein, so das Ergebnis einer internationalen Forschergruppe.

Deren Mitglieder hatten neun Wölfe im österreichischen Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn bei Wien beobachtet. Die Tiere bekommen regelmäßig Auslauf zusammen mit einem Tierpfleger. Bei Abschieden war das Geheul der Gruppe immer wieder anders. Die Forscher maßen dessen Dauer und Intensität und setzten die Ergebnisse in Beziehung zum Stress der Wölfe. Dazu bestimmten sie die Stresshormone im Speichel sowie die Stellung der Tiere in Partnerschaften und in der Hierarchie des Rudels. Teil 2 Die Wissenschaftler fanden in Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Schweiz und Italien heraus: Die Wölfe heulen offenbar nicht aus Stress. Die Unterschiede in ihren Lauten ließen sich statistisch dagegen viel eher mit sozialen Gründen erklären: Die Wölfe heulten der Studie zufolge mehr, wenn ein ihnen sozial nahe stehendes oder in der Hierarchie hoch stehendes Tier die Gruppe verließ. Dies zeige nach Angaben der Wissenschaftler, dass das Heulen der Wölfe keine unwillkürliche Reaktion ist. Es sei ein Sympathiesignal, das gezielt und abgestuft zu einem sozialen Zweck eingesetzt werde. Die zu den Forschungen gehörende Studie wurde im August 2013 in der US-Fachzeitschrift "Current Biology" veröffentlicht. Keine Angst vorm bösen Wolf - Teil 1 Das Senckenberg-Forschungsinstitut in Görlitz untersuchte jahrelang Kotproben von Wölfen aus der Lausitz. Aus mehr als 3.000 Proben schlossen sie auf deren Speiseplan: Wilde Huftiere machen mehr als 96 Prozent der Beutetiere aus. Dabei dominieren Rehe mit rund 52 Prozent, gefolgt von Rotwild mit 25 Prozent und Wildschweinen mit 16 Prozent. Einen geringen Anteil machen Hasen mit knapp drei Prozent aus.

Nutztiere wie Schafe gehören nicht zu den bevorzugten Beutetieren, ihr Anteil macht insgesamt weniger als ein Prozent aus. "Solange Schafe gut geschützt sind, meiden Wölfe die Gefahr, mit Elektrozäunen in Kontakt zu kommen", erläutert NABU-Wolfsexperte Markus Bathen im März 2012. Teil 2 "Wölfe sind äußerst zurückhaltend. Sie nehmen einen Menschen meist schon früh durch ihre feinen Sinne wahr und gehen ihm aus dem Weg", erklärt NABU-Wolfsexperte Markus Bathen. "Junge Wölfe sind allerdings etwas unbedarfter. Es ist gut möglich, dass sie länger brauchen, um eine Situation richtig einzuschätzen und sich zurückzuziehen."

Was also empfiehlt der Fachmann bei einer Begegnung? "Keinesfalls weglaufen, sondern stehen bleiben und beobachten. Wer sich unwohl fühlt, kann einen Wolf leicht vertreiben, indem er ihn laut anspricht, in die Hände klatscht oder winkt. Und vor allem sollte man nicht versuchen, ihn anzufassen oder zu füttern." Hunde sollten in bekannten Wolfsgebieten möglichst nah am Menschen bleiben. Frei laufende Hunde könnten als Reviereindringlinge angesehen werden.

Geschützt und doch erschossen

Wolf oder Problemwolf?

Noch ist es für uns Menschen nicht einfach, uns an die Rückkehr dieser Wildtiere zu gewöhnen: Im Frühjahr 2002 wurden in Bayern zwei Wölfe erlegt, die aus einem Gehege im Bayerischen Nationalpark ausgebrochen waren. Zwei Jahre darauf wurde im Landkreis Passau ein Wolf erschossen, der aus einem Tierpark im Bayerischen Wald geflohen war und einige Hühner erbeutet hatte. Mittlerweile gibt es einen offiziellen Managementplan für den Umgang mit wilden Wölfen, der hoffentlich mithilft, dass der Wolf nicht mehr als "Problemwolf" betrachtet wird.