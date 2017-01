Stunde der Wintervögel Zählen Sie mit!

Vogelfreunde haben bereits vor einigen Wochen geklagt, dass draußen deutlich weniger Meisen, Eichelhäher und Amseln unterwegs seien. Stimmt das tatsächlich? Über unsere Vögel im Winter gibt es bislang wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Deswegen will der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit der "Stunde der Wintervögel" mehr über sie herausfinden: Wie passen sich die Tiere an die kalte und futterarme Zeit an? Welche Arten profitieren von einer Fütterung? Bei der Vogelzählung kann jeder mitmachen und vom 6. bis einschließlich 8. Januar 2017 zum Forscher werden. Alles, was man tun muss: sich eine Stunde Zeit nehmen und Vögel beobachten. Das können Sie bequem vom Wohnzimmer aus mit Blick auf Ihren Garten oder Balkon machen, genauso natürlich im Park.

Die wichtigsten Vogelarten im Winter

Eine Stunde lang Vögel zählen - so geht's

Suchen Sie sich eine beliebige Stunde während des Meldezeitraums aus. Dann sollten sie aber auch wirklich eine Stunde lang die Vögel beobachten, damit die Daten hinterher auch vergleichbar sind. Bestens ausgerüstet sind sie mit einem Fernglas und einem Bestimmungsbuch oder einer entsprechenden App. Notieren Sie die höchste Anzahl von Vögeln einer Art, die sie binnen dieser Stunde gleichzeitig gesehen haben. Wenn Sie also um 10 Uhr eine Amsel gesehen haben, um 10.30 Uhr vier Amseln und um 10.40 Uhr zwei Amseln - dann melden Sie nicht insgesamt sieben Tiere, sondern vier. So wird verhindert, dass immer dieselben Tiere gezählt werden.

Die Ergebnisse der Vogelzählung 2016

Im vergangenen Jahr haben mehr als 26.000 Teilnehmer aus Bayern mitgezählt und rund 700.000 Vögel beobachtet. Wie in den Vorjahren sicherte sich die Kohlmeise den Spitzenplatz, Spatz und Feldsperling landeten auf den Plätzen 2 und 3. Aufgrund des warmen Sommers 2015 gab es dazu noch einen Überraschungsgast in Bayerns Gärten: Ungewöhnlich viele Erlenzeisige wurden gezählt, die in ihrer skandinavische Heimat mehr Nachwuchs großgezogen hatten, als das winterliche Nahrungsangebot ernähren konnte.

LBV sorgt sich um unsere Vögel

Und, wie viele Amseln sind's bei Ihnen?

Der bayerische Verband mit Sitz in Hilpoltstein will wissen, wie es den Vögeln geht, die bei uns überwintern. Welche überhaupt bei uns überwintern, welchen Arten die Fütterung nützt und ob der Klimawandel spürbaren Einfluss nimmt. Einzelne Vogelarten wie der Haussperling oder die Amsel machen den Vogelschützern Sorge, denn deren Bestand in Bayern geht seit Jahren zurück.