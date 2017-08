Tornados und Hurrikane Rotierende Superkräfte aus der Luft

Vorheriges Bild Nächstes Bild Von der ISS aus am 24. Oktober 2015: Hurrikan Patricia Er war der bisher stärkste im Pazifikraum registrierte Wirbelsturm: Hurrikan Patricia fegte im Oktober 2015 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 345 Kilometern in der Stunde über den Pazifik – in Böen erreichte er sogar bis zu 400 Kilometer in der Stunde. Das Auge des Sturms hatte einen Durchmesser von neun Kilometern. Am 24. Oktober 2015 traf der Sturm im mexikanischen Bundesstaat Jalisco auf Land, schwächte sich dort zum Glück ab. Aus den Küstengebieten waren rechtzeitig über 250.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Von Tornados betroffen sind vor allem die USA: Rund tausend Wirbelstürme mit unterschiedlicher Stärke bilden sich dort jährlich. Entstehen können die Wirbelstürme aber auch in anderen Ländern – sogar in Deutschland.

Wie Tornados entstehen März 2015: Tornado über Oklahoma Tornados werden auch "Windhosen" genannt. Das Erkennungszeichen dieser Wirbelstürme ist ein "Rüssel", der aus den Wolken Richtung Boden wächst und aus rotierender Luft besteht.

Wichtige Zutaten für den Wirbelsturm über Land sind: feuchte Luft, starke Temperaturunterschiede, große Gewitterwolken und wechselnde Windrichtungen in den Höhenlagen. In bodennahen Gewitterwolken entstehen dann durch die unterschiedlichen Temperaturverhältnisse starke Aufwinde, die warme Luft wird nach oben transportiert. Dabei wird sie durch die in verschiedenen Höhen in unterschiedliche Richtungen wehenden Winde zum Rotieren gebracht. Kommt der Tornado ins Wirbeln, wirkt er wie ein Staubsauger. Durch den Sog im Inneren werden Autos und Dächer in die Luft gerissen. Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern können am Rand des Tornados herrschen. Genaue Messungen sind aber schwierig, da Messgeräte im Tornado normalerweise zerstört werden. Fest steht: Der Tornado verwüstet längs seiner Zugbahn Gebiete von mehreren hundert Metern Breite. Manchmal haben sie aber auch einen Durchmesser von bis zu drei Kilometern.

Aufwind in der Superzelle

Bevorzugte Grundlage für große Tornados ist eine "Superzelle". Das sind in sich rotierende, riesige Gewitterwolken, die bis zu sechzehn Kilometer hoch und mehr als 400 Stundenkilometer schnell werden sowie einen Durchmesser von bis zu zwanzig Kilometer erreichen können. Bei der riesigen Gewitterfront entsteht sehr großer Aufwind. Im vorderen Teil einer Superzelle kann die Temperatur zudem auf minus 80 Grad Celsius abfallen. Dadurch werden Eiskristalle von den starken Luftströmen im Inneren der Wolke auf- und abgewirbelt, um schließlich zu riesigen Hagelkörnern anzuwachsen. Im Jahr 1992 ging zum Beispiel mitten im Sommer ein gigantischer Hagelsturm über der kanadischen Stadt Calgary nieder, mit Verwehungen, die stellenweise über einen Meter hoch waren.

















Mai 2013: Tornado verwüstet Kleinstadt Moore (USA) Die Tornado-Warnung kam eine Viertelstunde bevor das Unwetter am 20. Mai 2013 über Moore, einen Vorort von Oklahoma City, hinwegfegte. Mindestens 24 Menschen starben. In einer rund zwei Kilometer breiten Schneise der Zerstörung wurden zwei Grundschulen, das Krankenhaus und zahlreiche Wohnhäuser dem Erdboden gleichgemacht. Der Schaden geht nach Schätzungen in die Milliarden.

Tornado Alleys

Vorhersagen kann man Tornados nicht langfristig, weil sie sich zu schnell bilden. Man kann aber aufgrund der Gegebenheiten ihre "Lieblingszeiten" und "Lieblingsplätze" identifizieren: In den USA gibt es regelrechte Tornadosaisons. Das Gebiet, indem sie am häufigsten auftauchen, wird "Tornado Alley" genannt. Häufig von den Stürmen heimgesucht werden unter anderem Nebraska, Kansas, Texas und Oklahoma: Dort trifft auf dem flachen Land regelmäßig kalte Polarluft auf warme und feuchte Luft aus dem Golf von Mexiko.

Auch in Deutschland wirbelt es

Insgesamt gibt es nicht mehr Tornados als früher, allerdings wird mehr über sie berichtet. Zudem werden sie häufiger registriert. In Deutschland gibt es kein solches typisches Tornadogebiet, aber genauso wie in anderen europäischen Ländern kommt es zu Wirbelstürmen unterschiedlicher Stärke. 20 bis 60 davon wirbeln im Jahr laut Deutschem Wetterdienst übers Land. In jedem Jahr stirbt in Deutschland durchschnittlich ein Mensch an den Folgen eines Wirbelsturms. Hinzu kommen jährlich Schäden in Millionenhöhe. Besonders schwere Tornados gibt es bei uns aber viel seltener als in den USA. Und auch von ihren mächtigen Brüdern bleiben wir verschont: den Hurrikans, die sich über Wasser bilden.

Tropische Wirbelstürme Luftströme Tropische Wirbelstürme entstehen auf dem Meer. Voraussetzung ist eine Wassertemperatur von mindestens 26 Grad Celsius. Wenn dann große Mengen an Wasser verdunsten und die warme Luft nach oben steigt, kann ein Tiefdruckgebiet entstehen. Durch die Drehbewegung der Erde kreisen schließlich nachströmende Luftmassen schnell um dieses Gebiet. Es entsteht ein Wirbelsturm, der sich immer weiter verstärkt. Erst an Land, wenn kein neues Wasser verdunsten kann, verliert er schnell an Kraft. Verschiebung Tropische Wirbelstürme entfernen sich immer weiter vom Äquator - das ist das Fazit einer Studie, die Forscher um James Kossin von der US-Behörde für Wetter und Ozeanografie (NOAA) im Mai 2014 in "Nature" veröffentlicht haben. Demnach haben sich die Wirbelstürme in den vergangenen 30 Jahren jedes Jahrzehnt um mehr als 50 Kilometer in Richtung Pole bewegt: Auf der Nordhalbkugel wanderten die Stürme im Schnitt über 50 Kilometer Richtung Nordpol, auf der Südhalkugel über 60 Kilometer gen Südpol. Dabei sei der Trend im Pazifik und im südlichen Indischen Ozean besonders deutlich.

Die Konsequenz: Viele Regionen, die bisher weitgehend von Wirbelstürmen verschont geblieben sind, werden künftig häufiger betroffen sein.

Die Gründe für die Verschiebung seien vielfältig, so die Forscher. Einen entscheidenden Einfluss auf die Wirbelstürme hätten spezielle Winde, die für einen Druckausgleich zwischen Luftschichten unterschiedlicher Höhe sorgen können - hoher Druckunterschied erhöht das Risiko tropischer Wirbelstürme. Die Auswertung von Messreihen ergab, dass diese Winde in den vergangenen Jahrzehnten entlang des Äquators zunahmen. An den Rändern der tropischen Klimazone nahmen sie hingegen ab. Bezeichnung Welchen Namen ein Wirbelsturm letztlich hat, kommt auf die Region an, in der sich der Sturm bildet. Im Atlantik und Nordpazifik heißt er "Hurrikan", in Asien "Taifun". "Zyklon" ist der gängige Begriff für einen Sturm, der sich im Indischen Ozean bildet. Der Oberbegriff "tropischer Wirbelsturm" geht darauf zurück, dass alle diese Stürme in bestimmten Breitenlagen und im Meer entstehen. Nicht zu verwechseln sind sie mit "Tornados", die sich normalerweise an Land bilden - in Ausnahmen aber auch über dem Meer. Kennzeichen Bei einem tropischen Wirbelsturm bilden sich in den größeren Höhen durch die abgekühlte Luft große Gewitter. In seiner Mitte, dem "Auge", herrscht annähernd Windstille. Der Durchmesser von Zyklonen und Hurrikans kann mehrere hundert Kilometer erreichen. Wenn ein Zyklon auf Land trifft, bringt er Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern mit, Sturmfluten und heftige Niederschläge. Katastrophen Der letzte schwere Zyklon erreichte 2008 Myanmar. An die 140.000 Menschen starben durch "Nargis". Der Hurrikan "Katrina", der 2005 den Süden der USA verwüstete, gilt bisher als teuerster Wirbelsturm weltweit. Der Schaden betrug mehr als hundert Milliarden Dollar.

Hurrikane: Die Wasserwirbler

Je nachdem, an welchem Ort über dem Meer sich die tropischen Wirbelstürme entwickeln, heißen sie Hurrikan, Taifun oder Zyklon: Während sich der Taifun im nordwestlichen Teil des Pazifiks vor den Küsten Ost- und Südostasiens bildet, entwickelt sich ein Zyklon im Indischen Ozean. Hurrikan wird dagegen ein Wirbelsturm vor der amerikanischen Küste genannt.

Weibliche Stürme gelten als ungefährlicher - ein Fehler! Hurrikan Sandy (2012) Sandy, Katrina oder Arthur und Cristobal - seit den 1970er Jahren erhalten Hurrikane abwechselnd einen weiblichen oder männlichen Namen. Doch ob ein Hurrikan einen Männer- oder Frauennamen trägt, ist laut einer im Juni 2014 veröffentlichten Studie der Universität von Illinois nicht egal. Die Forscher hatten Hurrikane zwischen 1950 und 2012 untersucht und festgestellt, dass Stürme mit Frauennamen mehr Todesopfer forderten als ähnlich starke Stürme mit männlichen Namen. In einem Test mit 1.000 Teilnehmern stellten sie fest, dass alle Befragten Hurrikane mit Frauennamen als weniger gefährlich, sozusagen als "sanfter", einschätzten und deshalb auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eher ignorieren würden - nur weil der weibliche Name des Wirbelsturms weniger Gefahr suggerierte. Die Forscher betonten, dass es deshalb wohl besser wäre, das System der Namensgebung zu ändern.

Taifun über der japanischen See

Allen Wirbelstürmen gemeinsam ist ihre extreme Zerstörungskraft: Sie rasen mit Windgeschwindigkeiten von 120 bis über 250 Kilometern pro Stunde über das Wasser, nehmen dabei immense Wassermengen auf und schieben oft eine meterhohe Flutwelle vor sich her.

Frauen in Bangladesch besonders gefährdet Gefahr durch Naturkatastrophen Zyklon Aila hat diese Frau in Bangladesch 2009 mit einem Schlag völlig verarmt und allein zurückgelassen. Bangladesch gehört zu Südasien und liegt im Mündungsdelta des Ganges am Golf von Bengalen im Indischen Ozean. Der größte Teil des Landes befindet sich nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und ist ständig von Hochwassern und Zyklonen mit deren Sturmfluten bedroht. Bei solchen Überschwemmungen sind 90 Prozent der Todesopfer Frauen: Während ihre Männer in den Städten arbeiten, bekommen sie in den Dörfern nicht rechtzeitig mit, wenn sich ein Zyklon bildet und Wassermassen drohen. Sind sie erst einmal da, ist es oft zu spät: Die Frauen können nur selten schwimmen und werden dabei noch von ihren traditionellen langen Gewändern behindert. Außerdem erlauben ihnen ihre Männer meist nicht, alleine das Haus zu verlassen. Vorsorge-Projekt Als das Deutsche Rote Kreuz und der Bangladeschische Rote Halbmond das erkannten, riefen sie ein Katastrophenvorsorge-Projekt ins Leben, das vom Auswärtigen Amt finanziert wird und sich speziell an Frauen richtet: Bereits vor jeder Zyklonsaison werden sie ermuntert, bei Sturm trotz gesellschaftlicher Tabus ihre Hütten zu verlassen und rechtzeitig Schutzräume aufzusuchen. Während der Zyklonsaison hören freiwillige Helfer dann rund um die Uhr den Wetterdienst ab und setzen bei drohender Gefahr das Frühwarnsystem in Gang: Die Bevölkerung wird aufgerufen, ihre Vorräte in Sicherheit zu bringen und sich in den auf massiven Betonpfeilern errichteten Schutzbunkern zu sammeln.

Riskante Messung im Auge des Sturms

Um die Stärke eines Hurrikans zu bestimmen, müssen wagemutige Piloten mit speziellen, mit Messgeräten bestückten Flugzeugen in das Auge des Sturms hineinfliegen. Um das windstille Zentrum herum sind die Windgeschwindigkeiten am höchsten. Es ist ein äußerst gefährliches und auch teures Unterfangen: Diese Maschinen kosten in der Anschaffung pro Stück 100 Millionen Dollar. Ein einziger Sturmeinsatz beläuft sich auf 50.000 Dollar.

Wirbelsturm in der Tiefe des Meeres belauscht Akustische Unterwasseraufnahmen Nicholas Makris, Professor für Mechanik und Meerestechnik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), sucht seit Längerem nach einer Methode, die die Geschwindigkeit eines Hurrikans kostengünstiger liefert. Seit dem Zweiten Weltkrieg weiß man, dass zwischen der Tonstärke unter Wasser und der Windgeschwindigkeit ein direkter Zusammenhang besteht. Doch gleichzeitige Messungen von beidem gibt es nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von etwa 60 Kilometern in der Stunde. Bei stärkerem Wind ist es zu schwierig und zu gefährlich, solche Messungen auf Hoher See durchzuführen. Makris und sein Kollege Josh Wilson machten sich auf die Suche nach Archiv-Tonaufnahmen von sogenannten Hydrophonen. Diese Unterwassermikrophone in den Weltmeeren sind teils Relikte aus dem Kalten Krieg, als die US-Marine sowjetische U-Boote überwachte, und teils Geräte für Forschungsprojekte von Delfinkommunikation bis zur tektonischen Verschiebung auf dem Meeresgrund. Wirbelsturm in der Tiefe belauscht Josh Wilson trug die vorhandenen Daten zusammen und stieß auf ein aussagekräftiges Beispiel: Im Jahr 1999 ist Hurrikan "Gert" direkt über ein Hydrophon gezogen. Gert tobte im September 1999 mit Windspitzen von 240 Stundenkilometern auf die Karibikinsel Guadeloupe zu, zog eine Kurve und verzog sich in Richtung Bermuda. Der Sturm löste sich dann über dem Atlantik auf, ohne je Land zu erreichen. In der Region des mittelatlantischen Rückens zog Gert über das Hydrophon. Zu diesem Zeitpunkt brachte er es "nur" auf eine Windgeschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde. Sie wurde in 800 Metern Tiefe aufgezeichnet. Die Ergebnisse konnten durch eine unabhängige Quelle bestätigt werden: Innerhalb von 24 Stunden nach der Tonaufnahme ist ein Flugzeug in den Sturm geflogen und hat die gleiche Windgeschwindigkeit in der Luft gemessen. Damit war klar: Es ist möglich, die Stärke eines Wirbelsturms präzise und gleichzeitig kostengünstig zu messen. Einsatz noch fraglich Doch ehe daraus ein taugliches Frühwarnsystem wird, muss noch geklärt werden, wie man Hydrophone am besten einsetzt. Sollen sie beim Herannahen eines Sturms von Schiffen oder Flugzeugen aus abgeworfen werden? Oder vor Küsten, die häufig von Wirbelstürmen heimgesucht werden, fest unter Wasser verankert sein? Noch wertet Nicholas Makris mit seinem Team Daten aus, die in einer Testregion vor der Westküste Mexikos gesammelt werden. Erste Schritte auf dem Weg zu einem akustischen Frühwarnsystem für Hurrikane, Zyklone und Taifune.