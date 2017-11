Mischlingshündin "Laika", erstes Lebewesen in der Erdumlaufbahn Seit Beginn der 1950er-Jahre wurden Hunde in den Weltraum katapultiert. Das erste Lebewesen, das gezielt in eine Erdumlaufbahn gebracht wurde, war die zweijährige Mischlingshündin "Laika". Sie wurde am 3. November 1957 mit der sowjetischen Rakete Sputnik II ins All geschossen. Sie überlebte die ungewöhnliche Reise nicht. Schon nach wenigen Stunden war ihre Sputnik-Kapsel völlig überhitzt und sie starb qualvoll. Doch ihr schicksalhafter Flug half bei der Entwicklung von Schutzmaßnahmen wie Raumanzügen für Hunde.