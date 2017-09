Gemüsetheke im Supermarkt Die Waren in einem Supermarkt stehen nicht zufällig dort, wo sie sind. Sie warten nämlich nicht nur auf die Kunden, sondern sollen auch positive Signale an ihre Käufer ausstrahlen. Gleich am Eingang eines Supermarkts befindet sich beispielsweise meist die Obst- und Gemüsetheke. Die ist schön grün und gibt das Signal: Hier handelt es sich um ein gesundheitsorientiertes Geschäft.