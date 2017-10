Sentinel-5P startete heute ins All Um 11.27 Uhr unserer Zeit machte sich Sentinel-5P auf den Weg ins All. Der Satellit wird künftig unsere Luftverschmutzung im Blick haben. Sentinel-5P kann Gase wie Stickoxide oder Ozon und Schwebepartikel in unserer Atmosphäre auch dann feststellen, wenn sie nur in geringer Menge oder für kurze Zeit auftreten. Dabei überbrückt der "Vorläufer" (das P im Namen steht für "Precursor") nur die Zeit bis zum Start der Sentinel-5-Satelliten, die zusammen mit den geplanten Sentinel-4-Satelliten die Erdatmosphäre untersuchen werden.