Barren-Ringelnatter - die neue Schlangenart Sieben Schlangenarten gibt es in Deutschland - das wurde offiziell am 7. August 2017 bekannt gegeben. Genetische Untersuchungen von mehr als 1.600 Schlangen haben gezeigt, dass die Barren-Ringelnatter keine Unterart der Ringelnatter ist, sondern eine eigene Art. Sie trägt im Gegensatz zur Ringelnatter barrenartige, schwarze Streifen und kann stattliche 1,90 Meter lang werden. Wie die Ringelnatter ist auch die Barren-Ringelnatter ungiftig. In Deutschland ist sie hauptsächlich westlich des Rheins zu finden.