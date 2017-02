Expeditionsschiff Polarstern Begleiten Sie Forscher ins antarktische Amundsenmeer!

Anfang Februar startet der Eisbrecher Polarstern seine 104. Forschungsreise vom chilenischen Punta Arenas aus. Für die 50 Wissenschaftler an Bord geht es für sechs Wochen ins antarktische Amundsenmeer – am Rand des pazifischen Südpolarmeeres – und um den 19. März wieder zurück nach Punta Arenas. Auf dieser Reise werden der wissenschaftliche Expeditionsleiter des Alfred-Wegener-Institutes (AWI), Karsten Gohl, einige seiner Kollegen und der Kapitän von ihrer Arbeit unter oft widrigen Bedingungen, von der Antarktis, dem ewigen Eis und dem Leben auf einem Forschungsschiff berichten.

"Hallo Polarstern! Anruf in die Antarktis" Zum Start der Reise sind direkt nach Auslaufen der Polarstern am 8. Februar Interviews ab 18.05 Uhr in "IQ - Wissenschaft und Forschung" auf Bayern 2 zu hören. Unter dem Titel "Hallo Polarstern! Anruf in die Antarktis" werden die Forscher auf dem Schiff von ihrer Arbeit erzählen. Auch die "Radiowelt" auf Bayern 2 berichtet von der Expedition. Während der Reise wird immer freitags per Satellit eine Gesprächsverbindung mit der Polarstern hergestellt: am 17. und 23. Februar sowie am 3., 10. und 17. März.

Ziel der Expedition: Bessere Prognosen

Karte des Alfred-Wegener-Instituts, wo Bodenborhungen im Amundsenmeer vorgenommen werden sollen.

Die Forscher wollen auf ihrer Reise Daten sammeln, um bessere Prognosen für den globalen Anstieg des Meeresspiegels zu erstellen. Sicher ist: Von 1901 bis 2010 hat sich der Meeresspiegel um 19 Zentimeter erhöht. Doch die Prognosen für die Zukunft schwanken sehr: Je nach Modell zwischen 26 Zentimeter und einem Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Um diesen Anstieg genauer zu bestimmen, wären bessere und mehr Daten zum Eisschild in der Antarktis nötig.

"Wir wollen deshalb erforschen, mit welcher räumlichen und zeitlichen Variabilität und in welchem Tempo sich der westantarktische Eisschild in der Vergangenheit vorgeschoben und zurückgezogen hat." Karsten Gohl, Expeditionsleiter des Alfred-Wegener-Institutes (AWI)

Möglicher Kollaps des Eisschildes

Eisberg nahe Pine-Island im Amundsenmeer

Gerade in der Region des Amundsenmeeres beobachten die Forscher seit einigen Jahrzehnten einen ungewöhnlich rapiden Rückzug des Eisschildes, "der als Vorläufer für einen Kollaps des gesamten westantarktischen Eisschildes vermutet wird", so Gohl warnend.

Ins Amundsenmeer münden die beiden großen Gletscher Pine-Island und Thwaites ins Meer. Über sie gelangen gewaltige Eismassen des westantarktischen Eisschildes in den Ozean. Wie das Alfred-Wegener-Institut erklärt, ist es typisch für den Eisschild dieser Region, dass ein Großteil seiner Basis unter dem Meeresspiegel auf dem Kontinent aufliegt. Dort zirkuliert schon heute relativ warmes Meerwasser, mit beeindruckenden Folgen: Wird der Ozean wärmer, so lässt er das Schelfeis von unten schmelzen und verschiebt die Aufsatzzone weiter landeinwärts. "In der Folge zieht sich der Gletscher zurück und hinterlässt einen offenen oder nur von dünnem Meereis bedeckten Ozean, wo vorher ein hunderte Meter dicker Eisschild lag", erklärt das Institut.

Bohren nach Resten der Vergangenheit

Auf dieser Reise wollen Geowissenschaftler anhand von Sedimentkernen aus dem eisfreien Kontinentalschelf herausfinden, wann und wie das Amundsenmeer in der Erdgeschichte von Eis bedeckt war und wann nicht.

Dazu wird erstmals in der Antarktis das Meeresboden-Bohrgerät MeBo70 zum Einsatz kommen, das dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen gehört. MeBo70 kann Kerne bis zu einer Gesamtlänge von 70 Metern herausbohren. Danach sollen die Artbestimmung der Algen, die Altersdatierung und weitere Daten- und Laboranalysen Rückschlüsse auf frühere Wassertemperaturen geben.

"Wir wollen Sedimente aus den Epochen der Erdgeschichte beproben, die analog zu den Klimabedingungen sind, die wir in den kommenden 100 bis 200 Jahren erwarten." Karsten Gohl, Expeditionsleiter des Alfred-Wegener-Institutes (AWI)

Durch den Blick und die Analyse der Daten aus der Vergangenheit erhoffen sich die Forscher Hinweise auf die Zukunft des antarktischen Eisschilds und des Anstiegs des Meeresspiegels.

Start ins Südpolarmeer

Schon am 16. Dezember 2016 startete die Polarstern vom südafrikanischen Kapstadt über das Südpolarmeer nach Feuerland. Seither ist der Eisbrecher in der Antarktis unterwegs. Die mitreisenden Wissenschaftler unternehmen meteorologische, biologische und chemische Experimente. Zum "Wissenschaftsjahr 2016/17 – Meere und Ozeane" konnte man die Crew und die Forscher bei ihrer Reise durch das südliche Wedell-Meer "akustisch" begleiten: In einer Podcast-Reihe erzählten Kapitän, Crewmitglieder und Wissenschaftler von ihrem Leben auf hoher See und ihrer Arbeit im ewigen Eis.