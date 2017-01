Neujahrsvorsätze So besiegen Sie den inneren Schweinehund

Jedes Jahr an Silvester, Punkt Mitternacht, setzt man sich Ziele: Gesünder essen, sich mehr bewegen, endlich nicht mehr rauchen. Doch die wenigsten halten das durch. Forscher haben herausgefunden, warum das so ist.

Wissenschafter wie Ralf Schwarzer von der Freien Universität Berlin sind der festen Überzeugung, dass es bei Änderungen im Verhalten vor allem auf die maßgeschneiderte Unterstützung ankommt - und haben eine Strategie für den Kampf gegen den inneren Schweinehund entwickelt. Denn die Wissenschaft geht von verschiedenen Gruppen von Menschen aus, die einen ungesunden Lebensstil pflegen und diesen ändern möchten.

So raffen Sie sich auf

Gesundheitspsychologen der FU Berlin teilen die Teilnehmer bei einer Studie in drei Gruppen ein: in Unmotivierte, Motivierte und Handelnde. Jeder der Mitmachenden benötigt eine andere Art der Unterstützung. Also ist der erste Schritt: Motivation zu wecken. Das geschieht am besten dadurch, dem Anfänger vor Augen zu führen, welche Konsequenzen ein gesundes Verhalten hat. Und ihm gleichzeitig die eigene Kompetenz zur Verhaltensänderung deutlich zu machen.

Machen Sie sich einen Plan

Bei denen, die schon motiviert sind - beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören - aber einfach nicht den richtigen Dreh zum Anfangen finden, braucht es etwas anderes, sagt Schwarzer. Der Fortgeschrittene muss sein Vorgehen genau planen und an seine eigenen Fähigkeiten glauben, um dauerhaft sein Verhalten zu ändern. Das bestätigt auch Psychologin Urte Scholz, die an der Universität Zürich zum selben Thema forscht.

Plan B gegen Ausreden

Nutznießer der Gute-Vorsätze-Welle sind die Fitnessstudios in Deutschland.

Scholz betreute 300 Herzpatienten, die sich nach einer Reha mehr bewegen wollten. Die Umsetzung ihrer Pläne sollten die Patienten in einer Art Tagebuch protokollieren. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Tagebuch waren die Bewegungserfolge auch nach einem Jahr noch größer. Neben dem wöchentlichen Abgleich, was vom Sportprogramm umgesetzt wurde, war es wichtig, sich einen Plan B zu überlegen. So sollte sich ein Schönwetterläufer überlegen, was er bei Regenwetter macht - beispielsweise schwimmen gehen. Mit dem entsprechenden "Drehbuch" kann so jede Hürde überwunden werden.

So halten Sie durch

Mit dem Rauchen aufhören - auch ein beliebter Vorsatz fürs neue Jahr.

Der wohl schwierigste Abschnitt für die Profis ist: Wie schaffe ich es, aus einem Tag ohne Zigaretten, Wochen oder Monate zu machen - oder für immer aufzuhören? Oder wie gelingt es mir, aus einer Runde im Park eine regelmäßige sportliche Aktivität zu machen? Hier empfiehlt der Berliner Experte Schwarzer, den Blick zurück auf die bisherigen Erfolge. Was habe ich schon geschafft und in welchem Verhältnis steht das zu den eigenen Zielen? Diese Gruppe muss vor allen Dingen lernen, sich nach Rückschlägen wieder am eigenen Schopf zu packen, um dauerhaft weiterzumachen.

Mit Persönlichkeitstests besser Vorsätze einhalten Um gute Vorsätze einzuhalten, hilft es vielleicht auch, ein bisschen mehr über sich selbst zu wissen. Denn Selbst- und Fremdeinschätzung liegen oft weit auseinander. Wer mehr über sich selbst erfahren will, kann zum Beispiel auf einem Internetportal der Berliner Humboldt-Universität Persönlichkeitstests machen. Laut Psychologe Jaap Denissen, der mit seinem Team das Portal entwickelt hat, sei es zwar zurzeit unter Wissenschaftlern noch eine offene Frage, ob man sich selbst verändern kann. Gegenüber der Deutschen Schlaganfallhilfe sagte er aber: "Persönlich denke ich, dass dies möglich ist, aber es ist ein sehr steiniger Weg, der lange und stetige Arbeit an sich selbst voraussetzt."

<!-- --> Online-Portal der Humboldt-Universität mit Persönlichkeitstests [psytests.de]

Individuelle Online-Beratung

Forscher der Freien Universität Berlin bieten Interessierten und Last-Minute-Entschlossenen eine Online-Beratung an, die speziell auf die Teilnehmer zugeschnitten ist. Ob allerdings der Jahreswechsel für grundsätzliche Verhaltensänderungen taugt, da sind die Gesundheitsexperten eher skeptisch. Das neue Jahr sei zwar ein guter Einschnitt, aber ohne eine hohe Motivation und eine gute Strategie gehe auf lange Sicht nichts, da ist sich Urte Scholz sicher.