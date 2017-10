Der Sputnik-Schock Der Kalte Krieg erstreckte sich bis ins All: Die USA und die Sowjetunion befanden sich in einem erbitterten Wettstreit um die ersten Erfolge bei der Eroberung des Weltraums. Zunächst machte dabei Moskau Punkte: 1957 funkte erstmals ein Satellit aus dem All und schockte Amerika - Sputnik 1 umkreiste die Erde.