In Nordamerika gibt es Jahr für Jahr ein großartiges Schauspiel: Millionen von Monarchfaltern (Dannaus plexippus) machen sich im Herbst auf den weiten Weg in ihr Winterquartier in Mexiko und kehren im Frühjahr zurück. Wie sich die Schmetterlinge auf der Tausende Kilometer langen Reise orientieren, haben US-Forscher im Juni 2014 herausgefunden.