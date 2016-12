Mäuse-Geschichten "Der schlimmste Freund des Menschen"

Vorheriges Bild Nächstes Bild Singen wie ein Düsentriebwerk Wenn Mäuse auf Partnersuche gehen oder ihr Revier verteidigen, dann singen sie. Leider ist ihr Gesang für das menschliche Ohr nicht zu hören, denn sie tun das in einer Ultraschall-Frequenz. Eine internationale Forschergruppe hat im Fachmagazin "Current Biology" vom Oktober 2016 dargelegt, dass Mäuse dafür nicht ihre Stimmbänder benutzen. Sie richten stattdessen einen kleinen Luftstrahl aus der Luftröhre gegen die innere Wand des Kehlkopfs - ähnlich wie bei der Düse eines senkrecht startenden Düsentriebwerks.

Mäuse und Menschen haben seit jeher ein gespaltenes Verhältnis. Auf diese Formel kommt Francesco Santoianni in seinem Buch "Von Menschen und Mäusen", in dem er den Jahrhunderte währenden Kampf des Menschen gegen die kleinen Nager beschreibt. Knochenfunde beweisen, dass 4.000 vor Christus die ersten Mäuse in Mitteleuropa ankamen. Als blinde Passagiere folgten sie den Menschen auf allen Handelswegen. In den letzten 1.000 Jahren besiedelten sie auf diese Weise dann auch Afrika, Amerika und Australien.

Die enge Bindung von Maus und Mensch wurde immer wieder in Mythologie, Literatur, Religion und Kunst abgebildet. Dabei werden Mäuse als verabscheuungswürdige Wesen verdammt oder als göttlich verehrt – auch das spiegelt das zwiespältige Verhältnis des Menschen zum Nager.

Verehrte Maus In der fernöstlichen Mythologie wird die Maus besonders verehrt. Als Begleiter von Daikoku, dem japanischen Gott des Reichtums, wie eine prächtig geschmückte Maus dargestellt.

Auch in Sibirien gilt der kleine Nager als Symbol des Wohlstands.

In der indischen Provinz Rajasthan werden noch heute Mäuse und Ratten verehrt und geschützt: Im Tempel von Deshnoke, geweiht der Göttin der Sänger und der Mäuse, werden sie reichlich gefüttert.

In den griechischen Tempeln von Apollo Smintheus, dem Gott der Mäuse, hat man die kleinen Nagetiere jahrhundertelang verehrt und sogar gezüchtet. Gingen daraus weiße Mäuse hervor, galt das als Zeichen für kommenden Wohlstand.

In der biblischen und christlichen Mythologie stehen Mäuse für die Seele, den Teufel, die Zerstörung, für Sünde und ungezügelte Sexualität. Letzteres hängt sicher mit dem zahlreichen Nachwuchs zusammen, den eine Mäusedame hervorbringen kann: Rund sechzig Junge kann eine Maus pro Jahr werfen.

Die Maus als Sinnbild des Bösen

In der katholischen Kirche galt die Maus als Sinnbild alles Heidnischen, das in Form der Mäuse die christlichen Hostien annagt. Ein katholischer Bischof exkommunizierte die Mäuse sogar. Die Heilige Gertrud wurde angerufen, um der Mäuseplage Einhalt zu gebieten. Sie hatte als Spinnerin die Mäuse von ihrer Spinnarbeit vertrieben. Diese Sage könnte auch als Vorlage für eine Redensart dienen: "Da beißt die Maus kein' Faden ab". Nur eine von zahlreichen Redensarten, die das enge Verhältnis von Mensch und Maus dokumentieren.

Mäusesprüche und mausige Redewendungen arm wie eine Kirchenmaus

mit Mann und Maus

Katz-und-Maus-Spiel

mausetot sein

sich in ein Mausloch verkriechen

die Katze lässt das Mausen nicht

ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

Aus die Maus!

Da beißt die Maus kein' Faden ab

Literarische Mäuse

Immer wieder kommt die Maus zu literarischen Ehren und das schon im Mittelalter. An professionelle Mäusefänger erinnert zum Beispiel die Sage vom "Rattenfänger in Hameln", der mit seiner Flöte Mäuse und Ratten aus ihren Löchern hervorlockte und sie aus der Stadt herauslotste. Der schottische Dichter Robert Burns verfasste im 18. Jahrhundert ein Gedicht mit dem Titel "To a Mouse", in dem er die Beziehung eines Bauern zu den Mäusen auf seinem Acker beschreibt. Das Gedicht inspirierte den amerikanischen Autor John Steinbeck zu dem Titel eines seiner Romane über zwei arme Wanderarbeiter, die ein besseres Leben suchen, "Von Mäusen und Menschen". 1961 verfasste Günter Grass eine Novelle, die in Danzig während des Zweiten Weltkriegs spielt, mit dem Titel "Katz und Maus". Auch in Fabeln wird die Maus immer wieder gern genutzt. So auch in Franz Kafkas "Kleiner Fabel".