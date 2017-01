Deutscher Astronaut Matthias Maurer - ein Kollege für Astro_Alex

Wie Alexander Gerst und der französische Astronaut Thomas Pesquet hat sich auch Matthias Maurer 2008 auf eine Ausschreibung der ESA als Astronaut beworben. Anders als Gerst wurde Maurer aber nicht sofort ins Team der aktiven Astronauten berufen, sondern jetzt nachnominiert. Maurer arbeitet bereits seit 2010 für die ESA, kommuniziert als sogenannter Eurocom mit den Crews auf der Internationalen Raumstation ISS und trainiert schon länger Fähigkeiten, die ihm bei einem Einsatz im Weltraum hilfreich wären.

"Weil er gut ist." So begründet Jan Wörner, Chef der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, die Wahl von Matthias Maurer

Aktiver Astronaut noch ohne konkrete Mission

Matthias Maurer (r) mit seinen ESA-Kollegen Pedro Duque (l) und Luca Parmitano (M) auf Expedition im Timanfaya Nationalpark auf Lanzarote.

Nach derzeitiger Planung soll Matthias Maurer am 16. Februar offiziell ins Astronauten-Korps eintreten. Bislang waren elf Deutsche auf Missionen im Weltraum, zuletzt Alexander Gerst im Jahr 2014. Der Eintritt ins Team bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Maurer dann auch bald ins All fliegt. Eine konkrete Mission für ihn gebe es noch nicht, heißt es seitens der ESA. Raumfahrtchef Jan Wörner sagte, über einen möglichen Raumflug sei noch nicht entschieden: "Wenn wir ihn offiziell ins Korps aufnehmen, ist damit kein Datum oder so verbunden." Es gäbe derzeit sechs ESA-Astronauten, die auf ihren zweiten Flug warten, darunter auch Gerst. Diese hätten derzeit Vorrang.

"Das ist ein super Ding, das ist klasse. Da könnte man glattweg in die Luft gehen." So freut sich Stephan Rausch, Bürgermeister von Maurers Heimat Oberthal über die Ernennung

Matthias Maurer seit 2010 im Dienste der ESA

Matthias Maurer ist in der etwa 6.000 Einwohner zählenden Gemeinde Oberthal, Kreis St. Wendel, im Saarland aufgewachsen. Er hat an der Universität Saarbrücken studiert und in Werkstoffwissenschaften promoviert. Bei der Bewerbungsrunde der ESA im Jahr 2008 hatten sich mit ihm zusammen rund 8.500 Kandidaten mit den notwendigen Voraussetzungen beworben - in der Regel Ingenieure und erfahrene Test- oder Verkehrspiloten mit guter körperlicher Fitness.

Das Leben in einer Forschungsstation bereits getestet

Matthias Maurer auf Twitter folgen Auf Twitter ist Astronaut Matthias Maurer als "Explornaut" unterwegs.

Wie es sich anfühlt, auf einer isolierten Forschungsstation zu sein, konnte Maurer im vergangenen Jahr vor der Küste Floridas erleben. Dort befindet sich etwa zwanzig Meter unter dem Meer die Unterwasserstation Aquarius. Mit anderen ESA- und NASA-Spezialisten verbrachte der passionierte Taucher dort 16 Tage am Stück. Er führte unter anderem Experimente durch, die später auf der ISS durchgeführt werden sollten. "Wir versuchen, Kinderkrankheiten dieser Experimente auszumerzen", sagte er dem Radiosender "SR3 Saarlandwelle". Und: "Wir müssen mit unseren Problemen und Situationen hier auf dem Meeresboden alleine klarkommen. Wir haben wirklich das Gefühl, wir sind auf einem anderen Planeten." Diese Erfahrungen werden ihm nützen, wenn er eines Tages ins All fliegen sollte. Bei seinen Abenteuern kann man Matthias Maurer übrigens begleiten - wie auch schon seinen Kollegen Alexander Gerst via Twitter: Maurer heißt dort "Explornaut".