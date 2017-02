Eisige Spirale am Nordpol Hier zeigt uns Mars Express das Eis am Nordpol. Die permanente Eiskappe hat einen Durchmesser von rund 1.100 Kilometern. Die Eisschichten sind bis zu zwei Kilometer dick und bestehen aus Wassereis und Eis aus Kohlendioxid. Die spiralähnliche Form stamme vermutlich von starken Wirbelwinden, ähnlich wie Hurrikans, teilt die ESA mit. "An den steilen Abhängen sind Schichtungen zu sehen, die - ähnlich Baumringen - den jahreszeitlichen Wechsel von Eisablagerung und Staubbedeckung durch die Marsstürme widerspiegeln", erläutert das DLR.