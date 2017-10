Frühstück machen, in die Arbeit hetzen, dort Höchstleistungen vollbringen, danach schnell zum Einkaufen und ab nach Hause, Haushalt und Familie warten schon ... Der Alltagsstress zehrt an uns - so sehr, dass wir abends keine Kraft mehr haben, unsere moralischen Grundsätze aufrecht zu erhalten. Während wir morgens noch an uns arbeiten und versuchen, uns so untadelig wie möglich zu verhalten, sind wir - und damit auch unsere Selbstkontrolle - abends einfach erschöpft. Das haben Maryam Kouchaki von der Harvard University und Isaac Smith von der University of Utah herausgefunden. In verschiedenen Tests konnten die Teilnehmer zum Beispiel mehr Geld für ermogelte statt für ehrliche Antworten einheimsen. Die Versuchspersonen, die am Vormittag getestet wurden, verhielten sich durchweg korrekter als die Abendgruppe. Die Wissenschaftler folgern daraus, dass wir am Abend einfach eher zum Lügen neigen. Macht ja oft auch manches leichter, nach all dem Stress.