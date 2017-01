Karte "TimeScan-Landsat-2015" der Erde Die Landsat-Satelliten sammeln gigantische Mengen an Daten. Diese haben Wissenschaftler am Earth Observation Center (EOC) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen verwendet, um damit Veränderungen der Erdoberfläche zu visualisieren. Die Forscher fütterten ihren "TimeScan-Prozessor" mit den Satelliten-Aufnahmen aus den Jahren 2013 bis 2015. Daraus entstand diese Karte. Sie zeigt den Index für Bebauung in rot, den Index für Vegetation in grün und den Wasserindex in blau.