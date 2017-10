05. Juli 1996: Beginn des Klonzeitalters? An diesem Tag wurde in einem Stall in Schottland ein Schaf geboren, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte: Dolly – der erste Klon eines erwachsenen Säugetiers. Doch Dolly kränkelte, hatte ein für Schafe relativ kurzes Leben. Sie starb am 14. Februar 2003.