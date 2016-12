Die Meere sind voll von Mikroplastik. Die Teilchen sind für uns nicht sichtbar. Geschätzte 100.000 Jahre dauert es bis sie abgebaut sind. Und sie landen über Umwege auch in unserem Magen. [ mehr - BR Fernsehen | zum Video: Gefährliches Mikroplastik - Vom Meer in den Magen ]

Unzählige kleinste Plastikpartikel belagern die Meere dieser Welt und gelangen von dort in menschliche Nahrung. Australien will Produkten, die sich im Wasser in das sogenannte Mikro-Plastik zersetzen können, jetzt an den Kragen. [mehr - Bayern 2 | zum Audio mit Informationen: Mikro-Plastik in den Meeren - Australien will Verbot ]