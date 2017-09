Goldener Herbst Für Meteorologen beginnt der Herbst am 1. September. Der kalendarische und astronomische Herbstanfang richtet sich nach der Sonne: Herbst ist, wenn die Sonne genau senkrecht über dem Äquator steht und zwischen Sonnenauf- und -untergang genau zwölf Stunden liegen. Am 22. oder 23. September ist es immer so weit. Astronomen sprechen von der Tag-und-Nacht-Gleiche, wir spätestens jetzt vom Herbst. Oder von der "zum Pflücken geeigneten Zeit, der Ernte". Das hat das mittelhochdeutsche Wort "herbest" ursprünglich bedeutet.