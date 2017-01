Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung Am 23. Januar 1737 wurde John Hancock geboren. Er sollte am 4. Juli 1776 als erster die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen. Und so nahm die Writing Instrument Association (WIMA) 1977 den Geburtstag Hancocks zum Anlass, den Tag der Handschrift einzuführen – und natürlich dachte die Vereinigung der Schreibgerätehersteller dabei auch an ihren eigenen Umsatz. Doch, dass die Handschrift auch einmal grundsätzlich in Gefahr geraten könnte, daran wurde damals sicher noch nicht gedacht.