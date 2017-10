Vor mehr als 450 Jahren wird Galileo Galilei in Pisa geboren, am 15. Februar 1564. Er ist Mathematiker, Erfinder, Astronom - ein echter Universalgelehrter der Renaissance. Mit seinem Scharfsinn und Weitblick revolutioniert Galilei die Wissenschaften.

Mit seiner Sturheit bringt Galileo Galilei ein Weltbild ins Wanken - und sich selbst vor die Inquisition. Am Ende zwingt ihn die katholische Kirche auf die Knie. Doch die Welt dreht sich seither anders: Jetzt kreist die Erde um die Sonne.

"Man kann einem Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken." Galileo Galilei

Galileo Galileis Revoluzzer-Leben - aufgezeichnet und mitgeschnitten: