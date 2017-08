25 verschiedene Fledermausarten leben in Deutschland und die Batnight am 26. und 27. August bietet Möglichkeiten, die Flattertiere einmal aus nächster Nähe zu erleben. Warum sind so viele Fledermausarten in Ihrem Bestand gefährdet? Was kann jeder Einzelne für ihren Erhalt tun? Wie fressen die Nachtschwärmer und wie kommunizieren sie? In der Batnight bieten der NABU und der LBV viele spannende Veranstaltungen rund um die faszinierenden Jäger der Nacht an. Hier finden Sie die Termine, die zum Teil schon am 26. August starten und Angebote auch in Ihrer Nähe: