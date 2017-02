ESOC-Schild am Eingang des Raumflugkontrollzentrums 08.09.1967: In Darmstadt wurde das Europäische Raumflugkontrollzentrum – englisch European Space Operation Centre, kurz ESOC – der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) eröffnet. Das ESOC ist für die Überwachung der ESA-Satelliten in erdnahem oder interplanetarem Weltraum verantwortlich und hat bisher über 60 Satelliten der ESA betreut, darunter Huygens, Mars Express, Rosetta, Envisat und GOCE. Außerdem unterstützt es Missionen anderer nationaler und internationaler Organisationen.